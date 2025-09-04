Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Hoạt động ý nghĩa của Công an Cần Thơ trước thềm năm học mới

Hòa Hội
TPO - Ngày 4/9, trước thềm khai giảng năm học mới, Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hướng dẫn các em về an toàn giao thông.

Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ đã trao tặng 90 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 40 phần quà cho gia đình chính sách và 10 phần quà cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với tổng trị giá 100 triệu đồng.

z6976575996660-acab7a3a645ce4b4590c7064212b89c8.jpg
Công an TP. Cần Thơ tặng quà cho học sinh khó khăn trước năm học mới.

Tại chương trình, Công an TP. Cần Thơ đã tuyên truyền để học sinh, phụ huynh nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên mạng. Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các cháu học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (phường Thới Long).

Đại úy Nguyễn Thanh Thái - Phó Ban Thanh niên Công an TP. Cần Thơ cho biết, hoạt động này diễn ra trước ngày khai giảng năm học mới chứa đựng tình cảm, tấm lòng và sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an với học sinh và nhân dân; Mong muốn giúp các em học sinh có điều kiện tốt hơn trong học tập. Ngoài ra, còn góp phần xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

z6976576001983-b5862ecec75b5b9990bf002a4edc9fa2.jpg
Công an TP. Cần Thơ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh về an toàn giao thông.
Hòa Hội
