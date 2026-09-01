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Thủ tướng yêu cầu rà soát chính sách hỗ trợ học sinh khó khăn

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Theo Công điện, thời gian gần đây, thông tin báo chí phản ánh có trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hỗ trợ gạo và các điều kiện thiết yếu cho học sinh của nhà trường để các em có đủ điều kiện học tập, đến trường.

Trước thông tin trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương đối với học sinh thuộc diện được hưởng.

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Rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách.

Đồng thời, tỉnh Điện Biên phải chủ động huy động, bố trí các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm các em có đủ điều kiện thiết yếu để đến trường, học tập và sinh hoạt.

Đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo rà soát, thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên, nhất là các đối tượng học ở trường nội trú, bán trú, trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Các địa phương được yêu cầu chủ động, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nghiên cứu điều chỉnh chính sách học sinh bán trú

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các bộ, địa phương liên quan khẩn trương rà soát trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện các chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách. Việc rà soát phải chú trọng những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ ngày 3/9.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan. Trong đó có chính sách đối với học sinh bán trú theo hướng tính đến nơi cư trú, khoảng cách, điều kiện giao thông, địa hình và điều kiện thực tế của người học.

Các chính sách này sẽ được ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này trong tháng 9/2026.

Luân Dũng
#học sinh #hoàn cảnh khó khăn #bán trú #Thủ tướng #Bộ Giáo dục #Bộ Nội vụ #hỗ trợ học sinh khó khăn

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