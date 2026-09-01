Người phụ nữ bị ông Trump đe dọa trừng phạt

TPO - Nhận xét về thành tích tranh cử khiến Kristen Welker trở thành mục tiêu công kích mới nhất của Tổng thống Donald Trump. Từ những cuộc phỏng vấn căng thẳng đến lời đe dọa đưa nữ nhà báo lên FCC, mối quan hệ giữa ông Trump và người dẫn Meet the Press ngày càng căng thẳng.

Lý do ông Trump nổi giận

CNN đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 chỉ trích gay gắt Kristen Welker - người dẫn chương trình Meet the Press của NBC. Nữ nhà báo nhận xét thành quả của ông trong việc ủng hộ ứng viên Cộng hòa tại các cuộc bầu cử sơ bộ thời gian qua là “trái chiều”.

Trên Truth Social, ông Trump tuyên bố báo cáo bà Welker lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để “khiển trách hoặc trừng phạt” vì điều ông cho là “sự thiếu chính xác có chủ ý”.

Ông Trump gọi bà Welker là MC không được lòng công chúng của Meet the Press (Gặp gỡ báo chí), đồng thời cho rằng chương trình này nên đổi thành Meet the Fake Press (Gặp gỡ báo chí giả mạo).

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Kristen Welker vì bình luận không hay về ông.

Không chỉ phản bác nhận xét từ Welker, ông Trump khẳng định tỷ lệ chiến thắng ứng viên do ông hậu thuẫn đạt 100% trong cuộc đua vào Thượng viện và 98% trong cuộc đua vào Hạ viện.

Ông Trump đặt câu hỏi vì sao người làm việc cho đài truyền hình lại được phép đưa ra nhận xét mà theo ông là "sai lệch".

Trước đó, bà Welker cho rằng ông Trump có ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Đề cập việc ông Trump ủng hộ ứng viên, bà cho rằng Tổng thống Mỹ có “một số kết quả trái chiều”. Bà nhắc đến chiến thắng gần đây của Thượng nghị sĩ Darline Graham, người được ông Trump hậu thuẫn trong cuộc bầu cử sơ bộ.

NBC News củng cố lập luận của bà Welker bằng bản tin về việc sáu ứng viên tranh cử Hạ viện và vị trí thống đốc bang được ông Trump ủng hộ thất bại trong các cuộc bầu cử sơ bộ vào đầu tháng. Một số hãng truyền thông khác, trong đó có CNN, mô tả thành tích ủng hộ ứng viên gần đây của Trump là “trái chiều”.

Bà Welker đánh giá ông Trump chỉ đạt "kết quả trái chiều" khi ủng hộ các ứng viên trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Ảnh: AP.

Ông Trump không đồng tình với đánh giá, tuyên bố chiến thắng của Darline Graham và Mike Mazzei cho thấy thành tích của ông vẫn tích cực. Những con số về tỷ lệ chiến thắng gần đây cũng như trong dài hạn chứng minh ảnh hưởng của ông trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Trong bài đăng cùng ngày, ông chủ Nhà Trắng phàn nàn về những “cuộc thăm dò giả mạo”, cho rằng “phải làm gì đó” đối với những thông tin mà ông cho là không chính xác. Ông còn viết in hoa cả câu: “FCC đến để giải cứu!”.

Trong tuyên bố ngày 30/8, NBC News bênh vực người dẫn chương trình: “Kristen là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực này. Chúng tôi ủng hộ cô ấy”.

Kristen Welker là ai?

Ở Mỹ, Kristen Welker là cái tên có tầm ảnh hưởng, nổi bật với vai trò phóng viên Nhà Trắng kỳ cựu của NBC News tại Washington, D.C, có thâm niên dẫn chương trình truyền hình về chính trị.

Welker sinh năm 1976 tại Philadelphia (Mỹ). Cô tốt nghiệp Đại học Harvard với bằng cử nhân lịch sử Mỹ loại giỏi.

Kristen Welker là nhà báo chính trị nổi tiếng ở Mỹ. Ảnh: Getty.

Cô có thời gian làm phóng viên tại các đài truyền hình địa phương ở California và Rhode Island, sau đó làm việc tại WCAU-TV, đài NBC ở Philadelphia.

Năm 2010, Welker gia nhập NBC News. Khoảng một năm sau, cô được giao đảm nhiệm vị trí phóng viên Nhà Trắng. Trong những năm tiếp theo, cô theo sát các đời Tổng thống Mỹ, từ Barack Obama đến Donald Trump và Joe Biden, đồng thời đưa tin từ các chiến dịch tranh cử và những sự kiện chính trị quan trọng trong nước cũng như quốc tế.

Năm 2016, Welker theo sát chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Cô còn là người đưa tin độc quyền về quyết định không tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden trong mùa bầu cử năm đó.

Đến năm 2020, tên tuổi của Welker được biết đến rộng rãi hơn khi được lựa chọn điều phối cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ là ông Donald Trump và ông Joe Biden. Màn điều phối của bà nhận được nhiều lời khen. USA Today còn dùng từ "bậc thầy" để công nhận tài năng của cô.

Năm 2023, cô trở thành người dẫn chương trình Meet the Press, một trong những chương trình chính trị lâu đời nhất của truyền hình Mỹ. Cô là người dẫn thứ 13 trong lịch sử chương trình, là người phụ nữ thứ hai và nhà báo da màu đầu tiên giữ vị trí này.

Theo CNN, ông Trump nhiều lần chỉ trích Welker trong những năm qua, nhưng đồng thời có mặt trong các cuộc phỏng vấn với nữ nhà báo.

Mối quan hệ căng thẳng giữa ông Trump và Welker kéo dài nhiều năm. Ảnh: X/Getty Images.

Trong cuộc trao đổi năm 2020, Welker liên tục yêu cầu ông Trump làm rõ những tuyên bố liên quan đến bầu cử, trong khi ông không ngừng chỉ trích cách đặt câu hỏi của nữ nhà báo.

Ngay trong tập đầu trên Meet the Press, Welker xuất hiện cùng ông Donald Trump. NBC cho biết đây là cuộc phỏng vấn truyền hình mạng đầu tiên của ông Trump kể từ khi rời Nhà Trắng nhiệm kỳ đầu.

Năm 2023, National Press Club trao cho Fourth Estate Award - giải thưởng danh giá của tổ chức này dành cho những gương mặt có đóng góp nổi bật cho nghề báo.