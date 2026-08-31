Elon Musk mắng thẳng một nữ ca sĩ

TPO - Tỷ phú Elon Musk đối đầu Billie Eilish, yêu cầu chatbot Grok chế giễu nữ ca sĩ vì chỉ trích chủ nghĩa tư bản nhưng vẫn kinh doanh nước hoa và tận hưởng cuộc sống giàu có. Vụ việc làm nóng trở lại cuộc tranh luận về quan điểm chính trị của các ngôi sao.

Theo Independent, Billie Eilish vừa đăng video hậu trường quảng bá dòng nước hoa mới. Elon Musk để lại bình luận ngay bên dưới bài viết, yêu cầu Grok - chatbot do công ty xAI của ông phát triển - chế giễu nữ ca sĩ đạo đức giả. Ông cho rằng Eilish phản đối chủ nghĩa tư bản là "kẻ chiếm đoạt" nhưng vẫn sống xa hoa, làm giàu bằng kinh doanh nước hoa.

Khi chatbot AI cho rằng "Billie Eilish chỉ trích chủ nghĩa tư bản nhưng cô vẫn sống bằng kinh doanh", Elon Musk không hài lòng, nhận xét nội dung “quá ngắn và nhàm chán”, yêu cầu chatbot viết dài hơn, thông minh hơn và sử dụng ngôn từ "thô tục" hơn.

Ở phản hồi tiếp theo, Grok tăng mức độ công kích. Chatbot nhắc đến việc Eilish bán nước hoa giá 88 USD, sống xa hoa ở Los Angeles và gọi đó là "tối đa của đạo đức giả". Elon Musk đáp lại: “Như vậy tốt hơn một chút”.

Vụ việc tạo tranh luận trên X. Một bộ phận người dùng đồng tình với Elon Musk, cho rằng Billie Eilish hưởng lợi từ hoạt động thương mại nhưng thường xuyên phê phán giới giàu có.

Người ủng hộ nữ ca sĩ nhận định việc kinh doanh sản phẩm không đồng nghĩa cô mất quyền lên tiếng về bất bình đẳng xã hội. Một số người cũng chỉ trích cách người đứng đầu X sử dụng chatbot để nhắm vào một nghệ sĩ.

Đây không phải lần đầu Elon Musk và Billie Eilish công khai công kích nhau. Mâu thuẫn giữa hai người lộ rõ từ cuối năm 2025, sau khi giọng ca Birds of a feather kêu gọi các tỷ phú chia sẻ tài sản cho người nghèo toàn cầu.

Cuộc chiến giữa Elon Musk và Billie Eilish kéo dài từ năm 2025.

Tại lễ trao giải WSJ Magazine Innovator Awards tháng 10/2025, Billie Eilish đặt câu hỏi: “Tại sao bạn lại là tỷ phú?”. Cô cho rằng những người sở hữu khối tài sản khổng lồ nên dùng tiền để hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh nhiều vấn đề xã hội cần được giải quyết.

Cũng tại sự kiện, người dẫn chương trình Stephen Colbert thông báo Eilish trích 11,5 triệu USD từ chuyến lưu diễn Hit me hard and soft cho các dự án chống biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm carbon và hỗ trợ an ninh lương thực.

Tháng 11/2025, nữ ca sĩ tiếp tục chia sẻ loạt bài viết đề xuất cách Elon Musk có thể dùng tài sản cho hoạt động nhân đạo, từ chống nạn đói đến cung cấp nước sạch. Cô sử dụng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích ông vì tích lũy quá nhiều của cải. Musk khi đó đáp lại rằng Billie Eilish “không phải người thông minh nhất”.

Mâu thuẫn leo thang sau lễ trao giải Grammy hồi tháng 2. Khi nhận giải Ca khúc của năm, Billie Eilish đeo huy hiệu phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Cô chỉ trích chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với người nhập cư.

Vụ tranh cãi mới nhất cho thấy bất đồng giữa hai người đã vượt khỏi phạm vi cá nhân, trở thành cuộc đối đầu về trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng. Billie Eilish chưa công khai phản hồi lời công kích mới của Elon Musk và Grok.