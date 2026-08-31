Xuyên lễ trên công trường trọng điểm

TPO - Thành phố Đồng Nai đang có đại công trường với hàng loạt dự án trọng điểm, trong đó siêu dự án sân bay Long Thành, Vành đai 3 TPHCM đang tất bật xuyên lễ nhằm hoàn thành vào cuối năm 2026.

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều công trường trọng điểm tại Đồng Nai vẫn rộn ràng máy móc, công nhân.

Các nhà thầu tổ chức thi công xuyên lễ, chạy đua với thời gian để đưa những dự án hạ tầng lớn về đích đúng kế hoạch.

Sân bay Long Thành thi công cả ngày lẫn đêm

Tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), dự án đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Những ngày này, hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động làm việc cả ngày lẫn đêm.

Theo tiến độ, sân bay Long Thành phải hoàn tất hạng mục trước khi khai thác thương mại vào tháng 12.

Để đảm bảo mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại vào cuối năm 2026, trong kỳ nghỉ lễ 2/9, tất cả gói thầu tại dự án vẫn tổ chức thi công như ngày thường.

Theo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình hiện đặc biệt cấp thiết, bởi thời gian còn lại để hoàn thành các hạng mục hàng không thiết yếu phục vụ khai thác sân bay theo chỉ đạo của Chính phủ không còn nhiều.

Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đã làm việc với các nhà thầu và thống nhất tăng cường thi công trong ngày nghỉ, lễ, Tết.

Theo đó, việc thi công tại tất cả gói thầu vẫn được duy trì như ngày thường. Các nhà thầu chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết để duy trì thi công liên tục, nhất là tại những hạng mục trọng yếu.

Đối với việc thi công ban đêm, ngày nghỉ, lễ, Tết, các nhà thầu được yêu cầu tạo sự đồng thuận cho người lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các điều kiện theo quy định.

Nhiều khu vực trong sân bay Long Thành cơ bản đã hoàn thành.

Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm của sân bay Long Thành như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các tuyến giao thông kết nối đã cơ bản hoàn thành.

Tại nhà ga hành khách, toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm và 4 tầng, kết cấu thép mái cùng các lớp mái nhà ga đã hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện mái lấy sáng, nội thất, cảnh quan, phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng nhà ga trong tháng 9.

Hàng loạt dự án giao thông xuyên lễ

Không khí thi công xuyên lễ cũng diễn ra tại nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai.

Đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11 km đến nay đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hạng mục còn lại, phấn đấu đưa tuyến vào khai thác vào cuối tháng 9.

Công trình trên vành đai 3, TPHCM tại lối vào cầu Nhơn Trạch, TP Đồng Nai.

Trên tuyến chính và các nút giao, hàng chục công nhân cùng máy móc vẫn hoạt động trong những ngày nghỉ lễ, tập trung trồng cỏ, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Tại các dự án kết nối sân bay Long Thành, công trường đường 25B, đường 25C cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ từng ngày để hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Công nhân tất bật trên công trường Vành đai 3 - TPHCM.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai, trên địa bàn, có nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, có vai trò kết nối vùng và phục vụ sân bay Long Thành đang được triển khai. Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu đều tổ chức thi công xuyên kỳ nghỉ lễ 2/9.

Với tiến độ hiện nay, nhiều tuyến đường Vành đai 3 - TPHCM đoạn qua Đồng Nai, Đường 25C và đường 25B, hai tuyến giao thông quan trọng kết nối sân bay Long Thành, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo các công nhân việc làm xuyên lễ đảm bảo tiến độ của nhà thầu cùng với đó có thêm thu nhập khi được gấp đôi ngày lương trong dịp này.

Trong kỳ nghỉ lễ, khi nhiều người tranh thủ sum họp, nghỉ ngơi, trên những công trường trọng điểm ở Đồng Nai, hàng nghìn công nhân, kỹ sư vẫn bám trụ, chạy đua với tiến độ. Những nhịp máy không ngừng nghỉ đang góp phần đưa các dự án giao thông, hàng không lớn của khu vực về đích.

Đường 25B công nhân, nhà thầu làm xuyên lễ sớm hoàn thiện đấu nối vào đoạn đường đã hoàn thành trước đó.

Đường 25B với 10 làn xe nối từ đoạn từ phà Cát Lái qua trung tâm hành chính phường Nhơn Trạch đã hoàn thành, tạo nên cảnh quan mới cho đô thị Tây Nam - Đồng Nai.

Công nhân tất bật trên công trường đường 25C nối từ Cát Lái tới sân bay Long Thành.