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CSGT nối 'hành lang' hơn 300km đưa sản phụ nguy cấp đi cấp cứu

Thái Lâm

TPO - Giữa dòng phương tiện đông đúc dịp nghỉ lễ, lực lượng CSGT nhiều địa phương đã nối 'hành lang' dẫn đường, hỗ trợ thai phụ 35 tuần vượt hơn 300km từ Lâm Đồng đến Bệnh viện Từ Dũ 2 (TPHCM) cấp cứu kịp thời.

Ngày 31/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và CSGT TPHCM mở đường, đưa một sản phụ mang thai 35 tuần vượt hơn 300km đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu kịp thời.

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Lực lượng CSGT Lâm Đồng dẫn đường trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Sản phụ là chị P.T.T.T. (SN 1998), trú xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó,vào ngày 30/8, qua siêu âm, gia đình chị T. được thông báo thai nhi bị dây rốn quấn cổ, sản phụ bị khô ối, tình trạng được đánh giá nguy hiểm. Sau đó, bác sĩ chỉ định chuyển chị T. đến bệnh viện tuyến chuyên sâu tại TPHCM để tiếp tục thăm khám, xử trí.

Quãng đường hơn 300km từ Lâm Đồng xuống TPHCM vốn đã xa, lại đúng dịp nghỉ lễ nên lượng phương tiện trên quốc lộ 20 và các tuyến đường kết nối về TPHCM tăng cao.

Trong tình thế cấp bách, gia đình liên hệ Đội Phản ứng nhanh Di Linh nhờ hỗ trợ. Sau đó, các thành viên Phạm Văn Quý Trọng và Phạm Hưng lập tức đồng hành cùng sản phụ và người thân.

Nhận thấy việc di chuyển có thể gặp nhiều trở ngại do ùn tắc, anh Phạm Duy Linh (thành viên Đội Phản ứng nhanh Di Linh) đã chủ động liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ. Ngay sau đó, lực lượng CSGT Lâm Đồng triển khai phương án dẫn đường, hỗ trợ phương tiện chở sản phụ di chuyển nhanh trên quốc lộ 20.

Nối dài 'hành lang' cấp cứu

Khi phương tiện đến khu vực Mađaguôi, Tổ CSGT Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông báo và phối hợp với lực lượng Cục CSGT - Bộ Công an và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục hỗ trợ hành trình.

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Từ quốc lộ 20 đến cao tốc Dầu Giây - Long Thành, chiếc xe chở sản phụ được các lực lượng CSGT nối tiếp dẫn đường. Việc phối hợp được triển khai theo từng địa bàn nhằm hạn chế tối đa thời gian chờ đợi tại các điểm đông phương tiện.

Khi xe vào địa phận TPHCM, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã tiếp nhận nhiệm vụ, bố trí lực lượng hỗ trợ và tiếp tục dẫn đường đưa sản phụ đến Bệnh viện Từ Dũ.

Sau hơn 300km, chiếc xe đưa chị T. đến Bệnh viện Từ Dũ trong chiều 30/8. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục thăm khám và xử trí cho sản phụ.

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Thư cảm ơn của chồng sản phụ gửi đến lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố.

Sau khi sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn, anh Đoàn Khôi Nguyên (chồng chị T.) gửi lời cảm ơn đến các lực lượng đã hỗ trợ gia đình và cho biết: Gia đình đặc biệt xúc động trước sự đồng hành của Đội Phản ứng nhanh Di Linh, Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM.

Thái Lâm
#Cảnh sát giao thông #cứu thai phụ nguy cấp #Lâm Đồng #nối 'hành lang' dẫn đường

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