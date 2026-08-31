Lý do người dân ở TPHCM đồng thuận giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 1

TPO - Dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua cửa ngõ phía Tây TPHCM dài 9,62km với tổng vốn đầu tư 16.285 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng chưa từng có. Mức bồi thường trên mỗi mét vuông đất cao sát với giá giao dịch trên thị trường, càng tạo sự đồng thuận rất lớn của người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương (vòng xoay An Lạc) đến ranh tỉnh Tây Ninh, nay là đường Lê Khả Phiêu, được kỳ vọng nâng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, tăng khả năng kết nối với các tỉnh, thành miền Tây.

Tuyến dài khoảng 9,62km, đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.285 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 9.600 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.

Phần xây lắp được thực hiện theo hợp đồng BOT, với nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 22 năm 11 tháng.

Đến từng nhà gỡ vướng mặt bằng

Về giải phóng mặt bằng, theo UBND phường Tân Tạo, 49/50 trường hợp trên địa bàn đã nhận tiền bồi thường, trong đó 47 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Địa phương dự kiến hoàn tất 100% mặt bằng vào ngày 15/9/2026.

Tại phường Bình Đông, trong tổng số 135 trường hợp bị ảnh hưởng, có 70 trường hợp đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục vận động các trường hợp còn lại.

Hiện các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt cho biết địa phương có 328/438 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, gồm 326 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 1.972 tỷ đồng. Như vậy, địa bàn xã còn hơn 100 trường hợp chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã Tân Nhựt đang tập trung vận động, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong ngày 29/8, ông Lê Như Hải Long, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, cùng tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân chưa đồng thuận để trao đổi.

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo xã lắng nghe kiến nghị, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng kế hoạch.

Ông Lê Như Hải Long, Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt (thứ ba từ trái sang) cùng tổ công tác trực tiếp đến nhà vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ. Ảnh: Ban Quản lý dự án

Để tăng hiệu quả vận động, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn xã đã thành lập 7 tổ vận động. Địa phương cũng lập tổ tư vấn pháp lý nhằm hỗ trợ các trường hợp còn vướng thủ tục kê khai di sản, thừa kế.

Theo kế hoạch, công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng được xã Tân Nhựt tập trung thực hiện đến ngày 10/9/2026.

Còn tại xã Bình Chánh, dự án ảnh hưởng đến khoảng 830 trường hợp. Đến nay, 735 trường hợp đã đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Với những trường hợp chưa đồng ý, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động và đặt mục tiêu hoàn thành công tác này trong tháng 9/2026.

Quốc lộ 1 - cửa ngõ phía Tây TPHCM sẽ được mở rộng lên khoảng 60 m, quy mô từ 10-12 làn xe. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026 để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1. Ảnh: Nguyễn Tiến.



Mặt cắt quốc lộ 1 sau khi hoàn thành mở rộng lên khoảng 60 m.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh, đơn giá bồi thường đất ở tại một số khu vực khoảng 55,5 triệu đồng/m², chưa kể giá trị nhà, công trình trên đất và các khoản hỗ trợ theo quy định. Mức bồi thường này được đánh giá sát với giá giao dịch thực tế, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận của người dân.

"Cùng với chính sách hỗ trợ, tái định cư, thành phố hướng đến bảo đảm người dân bị ảnh hưởng có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, từ đó tạo đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án" - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh cho hay.