Taluy cao 20m sạt xuống nhà xưởng ở Lâm Đồng

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến taluy cao khoảng 20m phía sau một xưởng sản xuất ở phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sạt xuống, làm hư hỏng khoảng 30m² nhà xưởng.

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND phường 3 Bảo Lộc cho biết, mưa lớn kéo dài khiến sạt lở nhiều điểm trên địa bàn, trong đó một điểm sạt taluy cao khoảng 20m làm hư hỏng nhà xưởng của người dân.

Hiện trường khu vực sạt lở phía sau nhà xưởng.

Trước đó, Khoảng 6h ngày 30/8, tại nhà bà Hồ Thị Giáng (đường Phan Đình Phùng, phường 3 Bảo Lộc), bờ taluy dương phía sau xưởng sản xuất bất ngờ sạt trượt. Đất đá từ khu vực taluy cao khoảng 20m tràn xuống, làm hư hỏng nhà xưởng rộng khoảng 30m² và ảnh hưởng 2 kho lạnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND phường 3 Bảo Lộc cùng các lực lượng chức năng đến kiểm tra hiện trường, cảnh báo người dân không tiếp cận khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Lực lượng chức năng di dời tài sản cho người dân đến nơi an toàn.

Qua kiểm tra, điểm taluy bị sạt có chiều cao khoảng 20m, rộng 15m, phần đất nhô ra khoảng 3m. Do địa hình tiếp tục có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương yêu cầu lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến để có phương án xử lý.

Trong ngày 30/8, lãnh đạo UBND phường 3 Bảo Lộc đã kiểm tra một điểm sạt lở trên đường Blao Sire, thuộc Tổ dân phố 18. Tại hiện trường, sạt lở khoét sâu một phần taluy đường, ảnh hưởng khu vực lan can, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Sau đó, UBND phường đã cắm biển, giăng dây cảnh báo tại khu vực này, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục theo dõi, xây dựng phương án xử lý các điểm sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở trên đường Blao Sire.

Chính quyền phường 3 Bảo Lộc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trong mùa mưa, không đến gần các khu vực taluy cao, địa hình dốc hoặc những vị trí đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở.