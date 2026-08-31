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Xe khách 38 chỗ ‘nhồi nhét’ 53 người

Cảnh Kỳ

TPO - Kiểm tra xe khách 38 chỗ ngồi lưu thông trên Quốc lộ 1 qua Vĩnh Long, lực lượng cảnh sát giao thông xác định trên xe có 53 người, vượt quy định 15 người.

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa xác minh, xử lý một xe khách chở quá số người quy định, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua Zalo.

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Cảnh sát kiểm tra phương tiện.

Cụ thể, sáng 30/8, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 bố trí lực lượng kiểm tra xe khách mang biển số tỉnh Cà Mau khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Phương tiện do ông N.T.A (43 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển. Lực lượng chức năng xác định trên xe có 53 người, trong khi xe khách chỉ được phép chở 38 người.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế trên về hành vi điều khiển xe ô tô chở khách vượt quá số người được phép chở. Với lỗi này, tài xế sẽ đối diện với mức phạt từ 1-2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá.

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Hình ảnh bên trong xe khách.

Cảnh sát cũng lập biên bản đối với chủ xe khách (Doanh nghiệp tư nhân xe khách H.T) về hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi chở quá số người quy định. Với hành vi này, doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt 4-8 triệu đồng cho mỗi người vượt quá.

Cảnh Kỳ
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