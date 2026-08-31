Những người không nghỉ lễ

TPO - Trong những ngày cả nước nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, có những người vẫn khoác lên mình bộ quân phục, áo blouse hay bộ đồng phục công nhân, lặng lẽ làm việc.
Cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở, CSGT Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số, tăng cường lực lượng và phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tại các quốc lộ, khu vực cửa ngõ, nút giao cao tốc và những nơi dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp lễ, công tác bảo đảm an toàn giao thông được siết chặt, đặc biệt là kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.