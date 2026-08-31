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Những người không nghỉ lễ

Thu Hiền - Ngọc Tú

TPO - Trong những ngày cả nước nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, có những người vẫn khoác lên mình bộ quân phục, áo blouse hay bộ đồng phục công nhân, lặng lẽ làm việc.

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Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9,﻿ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An duy trì lực lượng đảm bảo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
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Tại khu vực biên giới, những người lính quân hàm xanh lặng lẽ bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát các tuyến đường biên, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm, không để tội phạm lợi dụng thời điểm nghỉ lễ để hoạt động. Qua đó, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
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Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng cử đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác Biên phòng tại các đơn vị trên địa bàn. Ở những xã có trường nội trú liên cấp vùng biên, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng còn được tăng cường hỗ trợ nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khai giảng năm học mới.
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Là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khu vực Bắc Trung Bộ, dịp lễ 2/9, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã bố trí 45 khoa, phòng với 175 cán bộ tham gia trực để tiếp nhận, cấp cứu và điều trị kịp thời cho những bệnh nhân cần chăm sóc y tế.
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Bên cạnh kíp trực tại khu vực khám ngoại trú và Cấp cứu, Bệnh viện còn bố trí các suất trực thường trú đối với các lĩnh vực chuyên sâu như: Can thiệp Tim mạch, Can thiệp Đột quỵ, Can thiệp X-quang,... Các kíp thường trú luôn sẵn sàng được điều động khi có người bệnh cấp cứu cần can thiệp chuyên môn. Với họ, phía sau mỗi ca trực là những người bệnh đang cần được chăm sóc, vì thế dù là ngày Quốc khánh, các kíp trực vẫn thay phiên nhau làm việc, sẵn sàng xử trí những ca cấp cứu và bảo đảm công tác điều trị diễn ra liên tục.
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Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An vẫn duy trì công tác tiếp công dân, bảo đảm các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết kịp thời, không bị gián đoạn.
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Công an phường Thành Vinh tổ chức cấp căn cước﻿, định danh điện tử mức 2 và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.
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Đại úy Ngô Thị Hồng Thúy, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Vinh Lộc, tận tình hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục về cư trú.
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Cùng với các lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở, CSGT Công an tỉnh Nghệ An huy động 100% quân số, tăng cường lực lượng và phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tại các quốc lộ, khu vực cửa ngõ, nút giao cao tốc và những nơi dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp lễ, công tác bảo đảm an toàn giao thông được siết chặt, đặc biệt là kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.
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Khi phố phường bước vào kỳ nghỉ, những chiếc xe thu gom rác vẫn lặng lẽ chạy trên từng con đường. Gần 30 năm trong nghề cũng là gần 30 năm chị Trần Thị Kim Dung, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, gắn bó với công việc vệ sinh môi trường trong những ngày lễ, Tết. “Đặc thù của nghề vệ sinh môi trường là ngày lễ, Tết, khối lượng công việc nhiều hơn nhưng chị em luôn động viên cùng cố gắng”, chị Dung chia sẻ.
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Ngày thường vốn đã vất vả, những ngày lễ, lượng rác thải tăng lên nhiều lần. Những công nhân môi trường vì thế càng phải tất bật hơn, có khi “trở tay không kịp”. Giữa nhịp phố đông vui của kỳ nghỉ, những nữ công nhân vẫn cần mẫn thu gom từng túi rác, đưa lên xe lôi để vận chuyển về điểm tập kết.
Thu Hiền - Ngọc Tú
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