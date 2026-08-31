Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rùa quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

Hoài Nam

TPO - Rùa núi vàng quý hiếm nặng khoảng 2kg đi lạc vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh, sau đó được chủ nhà chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng.

Ngày 31/8, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với UBND phường Thành Sen tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân chủ động giao nộp.

Trước đó, ông Đinh Sỹ Biên (trú phường Thành Sen) phát hiện một cá thể rùa núi vàng đi lạc vào vườn của gia đình. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Biên đã liên hệ với lực lượng chức năng để bàn giao.

k2-2.jpg
Cá thể rùa vàng quý hiếm do ông Biên phát hiện có trọng lượng khoảng 2 kg.

Qua kiểm tra, cá thể rùa núi vàng có trọng lượng khoảng 2kg. Theo lực lượng chức năng, đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm phối hợp với UBND phường Thành Sen hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, trước khi tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #phát hiện rùa #rùa quý hiếm #rùa đi lạc vào nhà dân #giao nộp rùa quý hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe