Rùa quý hiếm đi lạc vào vườn nhà dân

TPO - Rùa núi vàng quý hiếm nặng khoảng 2kg đi lạc vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh, sau đó được chủ nhà chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng.

Ngày 31/8, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết, vừa phối hợp với UBND phường Thành Sen tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân chủ động giao nộp.

Trước đó, ông Đinh Sỹ Biên (trú phường Thành Sen) phát hiện một cá thể rùa núi vàng đi lạc vào vườn của gia đình. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Biên đã liên hệ với lực lượng chức năng để bàn giao.

Cá thể rùa vàng quý hiếm do ông Biên phát hiện có trọng lượng khoảng 2 kg.

Qua kiểm tra, cá thể rùa núi vàng có trọng lượng khoảng 2kg. Theo lực lượng chức năng, đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm phối hợp với UBND phường Thành Sen hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, trước khi tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.