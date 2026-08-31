Dựng nơi tưởng niệm những nhà báo đã ngã xuống vì Tổ quốc

TPO - Ngày 31/8, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An.

Nơi lưu giữ ký ức về những người cầm bút

Trong những cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhiều nhà báo cách mạng đã có mặt tại những chiến trường ác liệt, dùng ngòi bút, máy ảnh, máy quay để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử. Không ít người trong số họ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam được xây dựng tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự là nơi tưởng nhớ những người làm báo đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quang cảnh buổi lễ.

Công trình không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, là nơi phụng thờ, tưởng niệm các liệt sĩ nhà báo, mà còn hướng tới trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ người làm báo và nhân dân.

Đại đức Thích Đồng Tuệ, Trụ trì chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, cho biết, lễ hưng công được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những thế hệ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc.

Các đại biểu tiến hành nghi thức Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Việc xây dựng Nhà tưởng niệm vì thế cũng là sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức về những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho đất nước.

Công trình được dựng bằng lòng biết ơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá chùa Da là một địa điểm đặc biệt, vừa mang giá trị tín ngưỡng, vừa gắn với lịch sử cách mạng của quê hương Nghệ An và truyền thống đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, việc chùa Da trở thành nơi thờ tự các nhà báo liệt sĩ càng làm cho không gian này có thêm ý nghĩa. Đây sẽ là nơi để những người làm báo hôm nay tìm về, tưởng nhớ những đồng nghiệp đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Không gian thờ tự 555 anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại một góc nhỏ ở chùa Da.

“Một công trình có thể được dựng nên bằng gạch, đá, xi măng và công sức của người thợ, nhưng với Nhà tưởng niệm, một chất liệu quan trọng hơn chính là lòng biết ơn. Mỗi người góp một phần, từ ý tưởng, tư liệu, công sức, kinh phí đến một nén hương, đều góp phần làm nên một không gian để những người đã hy sinh không bị lãng quên”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Nhà tưởng niệm không chỉ là nơi để người làm báo thắp hương cho những đồng nghiệp đã khuất, mà còn là nơi để mỗi người cầm bút hôm nay tự soi lại mình. Bởi những nhà báo đã ngã xuống trong chiến tranh đã thể hiện sự trung thực, dấn thân và đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên cả sinh mệnh.

Từ đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhắn nhủ các thế hệ người làm báo tiếp tục giữ gìn phẩm giá của ngòi bút. Đó cũng là cách thiết thực để tưởng nhớ những nhà báo đã hy sinh.

Phối cảnh nhà tưởng niệm nhà báo liệt sĩ.

Nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự vì thế không chỉ là một công trình tâm linh, mà còn là nơi lưu giữ ký ức về một thế hệ những người cầm bút đã sống, chiến đấu và hy sinh trong những thời khắc khắc nghiệt của lịch sử.