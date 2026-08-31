Hoa hậu Hong Kong 2026 bị chê xấu

TPO - Viên Ti Hành giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 nhưng lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Khán giả khen ngợi cô năng động, tự tin nhưng ngoại hình bình thường.
Tối 30/8, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 diễn ra tại TVB City với chiến thắng thuộc về cô gái 26 tuổi Viên Ti Hành (Bernice Yuen). Nhiều nghệ sĩ, diễn viên thuộc TVB, người đẹp, hoa hậu từng tham gia cuộc thi cũng góp mặt.
Sau nhiều tháng huấn luyện chuyên sâu về hình ảnh, tổ chức các cuộc thi tại nước ngoài, ban tổ chức đã chọn ra 12 thí sinh nổi bật nhất xuất hiện trong đêm chung kết để tranh giành các danh hiệu. Viên Ti Hành trở thành Hoa hậu Hong Kong 2026. Đặng Khuông Mẫn (24 tuổi) giành vị trí Á hậu 1, Lý Trạch Hân (24 tuổi) đoạt Á hậu 2.
Viên Ti Hành là cử nhân Nghệ thuật Truyền thông, Đại học Baptist Hong Kong. Cô cao 1,63 m, là diễn viên tại công viên giải trí, người dẫn chương trình. Viên Ti Hành được đánh giá là thí sinh đa tài, luôn tự tin, phát triển nhiều kỹ năng giao tiếp. Ngoài chuyên ngành truyền thông, cô còn nghiên cứu tâm lý học, thành thạo các kỹ năng sản xuất hậu trường như biên tập video.
Viên Ti Hành học vũ đạo chuyên nghiệp từ nhỏ. Cô từng làm nhiều công việc như diễn viên sân khấu, chủ cửa hàng trực tuyến, người mẫu ảnh, hoạt náo viên tại công viên giải trí. Nhờ thường xuyên làm MC tại sự kiện, Viên Ti Hành ăn nói lưu loát, nhanh trí và phong thái điềm tĩnh đáng nể trước ống kính.
Viên Ti Hành còn có kinh nghiệm tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô đại diện Hong Kong (Trung Quốc) trong cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều thế giới 2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia và giành được danh hiệu Á hậu 3. Kinh nghiệm tham gia một cuộc thi quốc tế lớn giúp Viên Ti Hành nâng tầm phong thái. Tuy nhiên, dù vượt trội về kỹ năng, Viên Ti Hành vẫn nhận ý kiến trái chiều, không ít khán giả cho rằng nhan sắc của Hoa hậu Hong Kong 2026 bình thường.
Á hậu 1 là Đặng Khuông Mẫn (Ada Tang - 24 tuổi), cao 1,74 m. Cô tốt nghiệp Đại học Kingston, Anh và là trợ lý thiết kế cho một thương hiệu thời trang. Đặng Khuông Mẫn bước vào cuộc thi với tâm thế bình tĩnh. Cô chia sẻ rất bất ngờ vì có thể tiến vào vòng bán kết. "Ban đầu, tôi không ngờ mình lại lọt vào Top 4, tôi cảm thấy đã chiến thắng chính mình. Tôi ngạc nhiên khi họ công bố mình đoạt ngôi vị á hậu, nhưng tôi chấp nhận thực tế rất nhanh. Tôi cảm thấy mình không có những phẩm chất giống Viên Ti Hành, cũng không xinh đẹp như Lý Trạch Hân hay được yêu thích như Lô Úy Tình, nên tôi cảm thấy khó xử và lạc lõng giữa họ", cô nói.
Á hậu 2 Lý Trạch Hân cảm thấy tiếc nuối, thất vọng vì không giành được ngôi vị hoa hậu. Lý Trạch Hân được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí hoa hậu trước đêm chung kết. Trong buổi phỏng vấn sau cuộc thi, Lý Trạch Hân đã bật khóc ngay tại chỗ. "Tôi không vui và hơi thất vọng, nhưng tôi rất hạnh phúc vì đã vào Top 3", Lý Trạch Hân chia sẻ. Lý Trạch Hân từng bị chê thân hình đầy đặn nên đã nỗ lực giảm 3 kg mỗi tuần.
Lý Trạch Hân cũng chia sẻ về Hoa hậu Hong Kong mới: "Cô ấy thực sự xuất sắc và giàu kinh nghiệm. Nếu phải chọn một đối thủ mạnh trong cuộc thi, tôi vẫn sẽ chọn cô ấy. Vì vậy tôi nghĩ cô ấy xứng đáng với danh hiệu, ban giám khảo thực sự có con mắt tinh tường".
Thí sinh Lý Trừng Tình giành danh hiệu Hoa hậu thân thiện. Lý Trừng Tình (ảnh trái) 25 tuổi, cao 1,65 m, là vũ công, nghệ sĩ piano. Á hậu 2 Lý Trạch Hân còn giành thêm giải thưởng Hoa hậu ăn ảnh nhất. Bốn người đẹp chiến thắng trong cuộc thi chụp cùng Chủ tịch TVB Hứa Đào (ảnh phải).
Trong đêm chung kết, các thí sinh biểu diễn tài năng như múa, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, chơi DJ...
Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Hong Kong 2026 Viên Ti Hành. Dù được giám khảo đánh giá cao về tài năng, ngoại hình của cô bị đánh giá già dặn, không bắt mắt. Vì vậy không ít khán giả chê cuộc thi ngày càng thiếu người đẹp toàn diện.
Hoa hậu Hong Kong lần đầu tổ chức vào đầu thập niên 1970, nhiều gương mặt được phát hiện sau cuộc thi này như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi, Quách Ái Minh, Chung Sở Hồng, Quách Khả Doanh, Từ Tử San, Hồ Hạnh Nhi... Hơn 10 năm qua, chất lượng cuộc thi bị chê ngày càng đi xuống, những người đăng quang không nổi bật nhan sắc, ít thí sinh tạo được dấu ấn trong sự nghiệp.