Hoa hậu Hong Kong 2026 bị chê xấu

TPO - Viên Ti Hành giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2026 nhưng lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Khán giả khen ngợi cô năng động, tự tin nhưng ngoại hình bình thường.