Iran lên tiếng sau tuyên bố tấn công đảo Kharg của ông Trump

TPO - Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tấn công đảo Kharg, khẳng định hoạt động khai thác dầu tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 đăng trên nền tảng Truth Social một đoạn video do trí tuệ nhân tạo tạo ra, kèm tuyên bố "đảo Kharg đang bị phá hủy thành từng mảnh vụn". Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng bác bỏ thông tin này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran bất ngờ leo thang trở lại.

Hamid Bovard, Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC), cho rằng tuyên bố của ông Trump là "nực cười", đồng thời khẳng định tình hình trên đảo Kharg vẫn bình thường.

"Những dòng tweet của ông Trump thật nực cười và tình hình ở đảo Kharg hiện đang yên bình", ông cho biết.

Đảo Kharg - Trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên Nournews, ông Bovard cho biết hoạt động khai thác dầu vẫn tiếp tục, các công nhân đang sửa chữa những thiệt hại từ các cuộc tấn công trước đó và tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất.

Reuters cũng xác nhận chưa có bằng chứng cho thấy đảo Kharg bị tấn công trong thời điểm ông Trump đăng bài. Hãng tin nhận định đoạn video đi kèm, trong đó xuất hiện những vụ nổ lớn tại khu vực được cho là Kharg, rất có thể được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đảo Kharg nằm ở vùng Vịnh và là trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran. Trước khi cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động ngày 28/2, cảng Kharg đảm nhiệm khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này có thể gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu năng lượng và tạo thêm sức ép lên nền kinh tế Tehran.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ im lặng trước bất kỳ hành động gây hấn nào và sẽ đáp trả dứt khoát những kẻ gây hấn”, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Pezeshkian ngày 31/8.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa trên đảo Larak của Iran hôm 30/8. Tehran sau đó cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo truyền thông Iran, các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở được cho là có lực lượng và trực thăng Mỹ đồn trú. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng UAE bác bỏ thông tin căn cứ không quân Al Minhad bị Iran tấn công, gọi đây là những báo cáo sai sự thật.

Bộ Ngoại giao Jordan cho biết các cuộc tấn công của Iran nhằm vào những căn cứ Mỹ được sử dụng để phát động và hỗ trợ cuộc tấn công nhằm vào Larak.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố đã sử dụng tên lửa phòng không bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên vùng biển Vịnh.

Trong một diễn biến khác, truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC cho biết một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy và dừng hoạt động sau khi được cho là trúng hai quả thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển Hormuz.

Việc giao tranh tái diễn hôm 30/8 xảy ra sau nhiều tuần chính quyền Tổng thống Trump gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran và các đối tác kinh doanh của Tehran, trong khi chuyển trọng tâm từ các lựa chọn quân sự sang gây sức ép kinh tế.