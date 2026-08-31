Tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe khách ít nhất 4 người chết

TPO - Liên quan vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai).

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) là tài xế xe khách bị lật khiến ít nhất 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày tại đường tránh phía Đông, địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể,rạng sáng 31/8, Long điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - An Khê đi trên đường tránh Quốc lộ 19, đoạn nối Hàm Rồng - Đồng Xanh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trên xe lúc này có Long cùng 2 phụ xe và 31 hành khách chủ yếu trú tại khu vực An Khê, Đak Pơ, Đak Đoa…Tuy nhiên, khi đến đoạn Km10+600, địa phận phường Hội Phú, xe khách đã mất lái lật nghiêng bên phải theo chiều đi. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Bước đầu xác định, tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long được kiểm tra ma tuý, nồng độ cồn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khi điều khiển xe không làm chủ tốc độ nên khi đi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn thương tâm. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Long để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Gia Lai xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác, sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến đang trong giai đoạn tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo các điều kiện theo quy định.