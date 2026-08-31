Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân

TPO - Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh công khai hình ảnh cầu hôn Khả Ngân và nhận được lời đồng ý. Khả Ngân cũng xác nhận chuẩn bị xây dựng gia đình cùng bạn trai.

Tối 31/8, Nhan Phúc Vinh đăng ảnh cầu hôn Khả Ngân. Trong ảnh, nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út. “She said Yes (tạm dịch: Em ấy đã đồng ý)", Nhan Phúc Vinh viết, kèm biểu tượng chiếc nhẫn và trái tim.

Dưới phần bình luận, gần như "cả showbiz" bất ngờ, vào chúc mừng cặp diễn viên lần đầu công khai mối quan hệ.

Cùng lúc, Khả Ngân đăng ảnh chụp cùng Nhan Phúc Vinh, chia sẻ dài về quyết định bước sang một chặng đường mới. Cô gọi đây là “hành trình hạnh phúc nhất”.

“Cảm ơn anh vì đã đến và cùng em xây dựng mái ấm nhỏ , cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn”, nữ diễn viên viết.

Cụm từ “món quà” đi kèm biểu tượng em bé khiến nhiều khán giả chú ý. Một số người cho rằng Khả Ngân đang ẩn ý về tin vui của gia đình. Trước đó, thông tin Khả Ngân có tin vui lên hot search trên các nền tảng, do khán giả "soi" được vòng 2 của cô to bất thường.

Khả Ngân gửi lời cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và khán giả đã yêu thương, đồng hành với cô. "Tôi vẫn yêu công việc và tiếp tục với những dự án, những điều mới mẻ trong thời gian tới. Mong rằng vẫn nhận được sự ủng hộ và tình cảm của mọi người", cô chia sẻ.

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân cùng lúc công khai chuyện tình cảm.

Thông tin Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân gây bất ngờ. Trước đó hai diễn viên gần như không để lộ dấu hiệu hẹn hò. Nam diễn viên vốn kín tiếng, hiếm khi nói về đời tư dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm và từng hợp tác với nhiều bạn diễn nữ nổi tiếng.

Tháng 6/2024, hai người cùng tham gia giải chạy ở Quy Nhơn. Sau khi hoàn thành, họ chụp ảnh chung với huy chương. Khi ấy, cả hai chỉ được nhắc đến là đồng nghiệp cùng yêu thích thể thao. Ngoài lần xuất hiện chung này, hai người không thường xuyên đăng ảnh hay tương tác công khai trên mạng xã hội.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986 tại Cần Thơ, hơn Khả Ngân 11 tuổi. Anh từng theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Cần Thơ, khởi đầu với công việc người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất.

Nam diễn viên ghi dấu qua các phim điện ảnh lẫn truyền hình như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Anh có phải đàn ông không, Giấc mơ của mẹ, Đừng làm mẹ cáu và Không ngại cưới, chỉ cần một lý do. Anh từng bốn lần nhận giải Mai Vàng, được vinh danh tại Cánh diều và Liên hoan phim Việt Nam.

Nhan Phúc Vinh duy trì việc chạy bộ, bơi và đạp xe. Anh từng tham gia nhiều giải marathon, chạy địa hình và ba môn phối hợp. Trước khi công khai tình cảm với Khả Ngân, nam diễn viên chưa từng xác nhận bạn gái với công chúng.

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TPHCM, từng được biết đến với biệt danh “hot girl boxing”. Cô chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án như Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình và Vạn dặm yêu em.

Vai Tuệ Nhi trong 11 tháng 5 ngày giúp Khả Ngân giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh diều 2021. Sau đó, cô tiếp tục gây chú ý khi vào vai Trâm Anh trong Gia đình mình vui bất thình lình.