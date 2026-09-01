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Giải trí

Hai diễn viên đang 'đốt cháy' màn ảnh

Minh Vũ

TPO - Bộ phim "Đầu xuân tươi sáng" đạt được thành tích rất khả quan khi lên sóng. Tác phẩm đem tới cho khán giả không khí lãng mạn, cuốn hút với những màn tán tỉnh nóng bỏng.

Trang QQ đưa tin bộ phim ngôn tình hiện đại Đầu xuân tươi sáng do Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính, đã trở thành tác phẩm đứng nhất trên tất cả bảng xếp hạng đo độ nổi tiếng.

Phim chạm mốc 10.000 điểm nhiệt nhanh nhất trên nền tảng phát sóng Youku trong năm 2026 dành cho một tác phẩm thuộc thể loại tình cảm hiện đại. Tỉnh Bách Nhiên trở thành diễn viên gây sốt nhất tại Trung Quốc hiện tại.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên không được coi là những ngôi sao hàng đầu, nhưng nhờ thành công của phim, hai nhân vật lần lượt là Loan Niệm và Thượng Chi Đào đều đang dẫn đầu về độ nổi tiếng trên các trang mạng xã hội.

Các video được cắt ra từ phim hoặc được sản xuất ăn theo đều đạt hàng trăm nghìn lượt thích. Mỗi ngày, phim đứng đầu thị phần lượt xem trên Vân Hợp với gần 40 triệu lượt xem.

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Đầu xuân tươi sáng thành công giúp Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên nâng cao danh tiếng.

Một thống kê cho thấy Đầu xuân tươi sáng đang đứng Top 1 các bảng như "phim tình cảm hot nhất", "phim đô thị được yêu thích nhất", "phim được khán giả đặt lịch xem nhiều nhất.

Sau 2 ngày lên sóng, phim đã vươn lên hạng 6 BXH Netflix toàn cầu trong ngày, lọt Top 10 tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đầu xuân tươi sáng xứng đáng trở thành "hắc mã" cho phim truyền hình Trung Quốc mùa hè 2026, trong khi nhiều dự án được đầu tư kinh phí cao khác lại thất bại. Lịch chiếu mỗi ngày chỉ một tập khiến nhiều người xem than "không đủ xem".

Theo QQ, với gu xem phim của khán giả Trung Quốc, thể loại ngôn tình hiện đại khó tạo thành dự án bùng nổ hơn so với phim cổ trang. Vì vậy, Đầu xuân tươi sáng có thể coi là thành công nhỏ so với chính kỳ vọng của ê-kíp làm phim.

Trước đó, phim chưa lên sóng đã gây sốt với loạt video giới thiệu tác phẩm khiến người xem rất hứng thú, được khen ngợi vừa tình tứ vừa ngọt ngào.

Đầu xuân tươi sáng còn là bộ phim đầu tiên của Trung Quốc phải mời đạo diễn cảnh thân mật Thái Gia Ân tham gia quá trình sản xuất. Các cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) đều thể hiện theo hướng trưởng thành, nóng bỏng hơn những phim ngôn tình trước đó.

Đoàn phim Đầu xuân tươi sáng khẳng định cảnh thân mật trong phim không tập trung vào hình thể, tạo cảm giác thô tục gợi tình, mà diễn tả sự hấp dẫn giữa hai nhân vật. Khoảng cách, ánh mắt đều được thiết kế tỉ mỉ để thể hiện những thay đổi trong mối quan hệ giữa hai diễn viên chính.

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Phim ngập tràn những cảnh tán tỉnh tình tứ, lãng mạn.

Đầu xuân tươi sáng xoay quanh mối quan hệ duyên nợ giữa cô nhân viên Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) và giám đốc sáng tạo ngành quảng cáo nổi tiếng kiêu ngạo Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên).

Thượng Chi Đào là cô gái bình thường, mang hoài bão lên Bắc Kinh lập nghiệp. Cô nhiệt huyết, từng bước trưởng thành, dần dần đã đập tan lớp phòng thủ kiên cố trong trái tim Loan Niệm. Cả hai giữ mối quan hệ kín đáo suốt 6 năm với nhiều giằng xé, hiểu lầm, trắc trở.

Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên được khen ngợi đẹp đôi khi đóng cặp. Tỉnh Bách Nhiên mang vẻ đẹp nam tính, lịch lãm của người đàn ông thành đạt. Anh vốn là diễn viên thực lực, có khả năng xây dựng nhân vật, tạo tương tác với bạn diễn một cách tự nhiên, giàu cảm xúc.

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Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên được khen phù hợp với vai diễn.

Tôn Thiên có ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,72 m cùng đôi chân dài. Nữ diễn viên có vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo, nụ cười ngọt ngào khiến người đối diện muốn yêu chiều nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường.

Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên đứng cạnh nhau được khen ngợi đẹp đôi bùng nổ thị giác.

Minh Vũ
#Đầu xuân tươi sáng #Tôn Thiên #Tỉnh Bách Nhiên #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Loan Niệm #Thượng Chi Đào

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