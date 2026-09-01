Tổng thống Trump tuyên bố giáng đòn mạnh vào Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, trong động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/8 cảnh báo Washington sẽ "đánh mạnh" vào Iran sau khi Tehran phóng tên lửa nhằm vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan, đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào các bệ phóng tên lửa trên đảo Larak của Iran.

"Chúng ta sẽ giáng một đòn mạnh vào họ. Sẽ có sự đáp trả", ông nói với Fox News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cũng cho biết hệ thống phòng không của Mỹ đã đánh chặn toàn bộ số tên lửa Iran có khả năng gây thiệt hại. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Tehran đang tạo ra tác động đáng kể.

Một nguồn tin cấp cao Iran nói với Reuters rằng các cuộc đụng độ giữa Mỹ và Iran trong đêm là "cuộc đối đầu có giới hạn và được kiềm chế". Tuy nhiên, Tehran sẽ đáp trả mạnh nếu Washington tiếp tục tấn công.

Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế

Song song với các hoạt động quân sự, Washington đang đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Tehran thông qua các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm vào Iran và những đối tác kinh doanh của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng việc Iran nối lại các cuộc tấn công cho thấy Tehran đang "phản ứng dữ dội" trước tác động của những lệnh trừng phạt mới.

Theo ông Bessent, các biện pháp trừng phạt đang gây sức ép đáng kể lên nền kinh tế Iran. Ông cho biết Washington có thể công bố các lệnh trừng phạt thứ cấp mới hàng tuần, với trọng tâm ban đầu là lĩnh vực ngân hàng.

Iran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán

Dù căng thẳng quân sự gia tăng, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫn phát tín hiệu rằng Tehran muốn tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán.

Phát biểu với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề một cuộc họp an ninh khu vực tại Kyrgyzstan ngày 31/8, ông Pezeshkian cho biết Iran vẫn đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận và sự hiểu biết với các bên liên quan.

"Chúng tôi tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho bất cứ ai, cả chúng tôi, khu vực hay nhân loại", ông nói.

Trong khi đó, nguồn tin cấp cao Iran cảnh báo tình hình tại eo biển Hormuz có thể "trở nên tồi tệ hơn" đối với những tàu vi phạm các quy định do Tehran đặt ra về hoạt động qua lại tuyến hàng hải chiến lược này, đồng thời khẳng định Iran có khả năng vươn tới mọi mục tiêu cần thiết.