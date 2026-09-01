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Thế giới

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra ‘đại hồng thuỷ’ trên núi

Bình Giang

TPO - Trung Quốc cảnh báo vẫn còn “nguy cơ lớn” sẽ xảy ra các vụ sụp đổ sông băng và sạt lở đất ở khu vực giáp biên giới với Nepal.

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Dòng nước đục ngầu trên sông Trishuli thuộc huyện Nuwakot của Nepal ngày 30/8. (Ảnh: AP)

Ngày 31/8, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết vẫn còn nguy cơ lớn ở khu vực dọc sông Cuojian ở Nepal- tuyến sông chảy vào sông Purepuqiang ở Tây Tạng, đài truyền hình CCTV đưa tin.

Bộ này cũng cho biết ở khu vực hạ lưu thuộc Tây Tạng, các vụ sạt lở tiếp theo có thể tạo nên hồ nước mới.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nepal vẫn đang chật vật ứng phó với hậu quả của đợt lũ quét kinh hoàng hôm 26/8. Theo số liệu do Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal công bố ngày 31/8, số người thiệt mạng tại Nepal đã tăng lên 903 người, trong khi 4.247 người vẫn mất tích.

Trung Quốc ghi nhận 16 người thiệt mạng, trong khi 546 người vẫn mất tích.

Số người chết dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, khi hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục được triển khai.

Thời tiết ngày càng xấu đi cùng mưa lớn kéo dài có thể gây khó khăn cho công tác cứu hộ và gián đoạn giao thông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi tăng cường cảnh giác trước các nguy cơ thiên tai thứ cấp.

Ngày 31/8, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo sẽ có thêm mưa tại huyện Gyirong thuộc khu tự trị Tây Tạng trong 3 ngày tới. Mưa có thể gây phức tạp thêm công tác cứu hộ và vận chuyển.

Hơn 60 nhân viên cứu hộ đã phải đi bộ xuyên qua địa hình đồi núi hơn 10 giờ để đến tâm điểm của đợt lũ quét. Theo CCTV, họ đã tìm kiếm khu vực rộng khoảng 40.000 m2 hai lần.

Dấu vết mực dâng trên sườn núi đối diện cửa khẩu Gyirong cho thấy lũ lúc đỉnh điểm dâng cao hơn 60m - tương đương chiều cao của tòa nhà 20 tầng.

Tính đến chiều 31/8, các đội công tác đã dọn dẹp và mở lại hàng trăm mét đường, còn khoảng 1,1 km nữa mới có thể tiếp cận cửa khẩu Gyirong.

“Phần khó khăn nhất trong nỗ lực mở lại tuyến đường đã bước vào giai đoạn cuối cùng”, CCTV đưa tin.

Thảm họa lần này cho thấy những thách thức lớn trong việc giám sát và đưa ra cảnh báo sớm các hiểm họa từ băng hà ở vùng núi Himalaya xa xôi và có độ cao lớn.

Dòng lũ bùn do vụ sụp đổ băng hà tạo ra đã ào ạt quét qua 22km dọc theo thung lũng, và chỉ mất 7 phút để đến cửa khẩu Gyirong.

Các nhà khoa học cho biết họ có thể sử dụng dữ liệu hình ảnh vệ tinh trong nhiều năm để lập bản đồ các sông băng và hồ băng. Tuy nhiên, những thay đổi nhỏ hoặc xảy ra đột ngột rất khó được ghi nhận theo thời gian thực.

Trung Quốc đã phát triển các hệ thống giám sát trực tuyến và cảnh báo sớm với một số hồ băng có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết hiệu quả của những hệ thống này phụ thuộc vào việc ai là người tiếp nhận và đánh giá dữ liệu, cũng như vấn đề có thể quyết định đủ nhanh hay không.

Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này đã chia sẻ với Nepal những thông tin quan trọng, bao gồm hình ảnh khu vực thảm họa, dữ liệu vệ tinh và thủy văn, cũng như các cảnh báo sớm về hồ chắn ở khu vực thượng nguồn.

Bình Giang
Theo SCMP, CCTV
#Nepal #Trung Quốc #Tây Tạng #Sông băng #Băng hà #Đại hồng thuỷ #Lũ quét #Himalaya

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