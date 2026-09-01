Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Lãnh đạo Nga – Trung nhất trí củng cố hợp tác chiến lược giữa những thay đổi chưa từng thấy

Bình Giang

TPO - Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kyrgyzstan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu rằng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của ông và nhà lãnh đạo Nga, cũng như nhờ nỗ lực chung của hai bên, nền tảng quan hệ Trung - Nga sẽ ngày càng vững chắc và phát triển ngày càng ổn định, Tân Hoa Xã đưa tin.

screen-shot-2026-08-31-at-231152.png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh SCO tại Kyrgyzstan, ngày 31/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau ngày 31/8, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan.

Ông Tập cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Trung Quốc hồi tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã đưa ra các định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới và chất lượng cao hơn từ góc độ chiến lược, dài hạn; đồng thời đạt được sự đồng thuận về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trên nhiều lĩnh vực trong tình hình mới.

Các cơ quan hữu quan của hai nước đang tích cực triển khai những thỏa thuận này và đã đạt được kết quả thực chất; đồng thời, các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai bên vẫn duy trì đà phát triển mạnh mẽ.

Ông Tập lưu ý rằng cục diện quốc tế đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể các yếu tố bất định và khó lường, với những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong 1 thế kỷ qua. Tuy nhiên, ông cho rằng khát vọng của người dân trên toàn thế giới về hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng có lợi vẫn không thay đổi.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, SCO gánh vác trọng trách duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực.

Ông Tập khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các bên khác để cùng hoạch định lộ trình phát triển cho SCO, góp phần đảm bảo tổ chức này phát triển ổn định, bền vững, cũng như tăng cường động lực cho công cuộc cải cách quản trị toàn cầu và thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, trật tự.

Theo tin của Tân Hoa Xã, trong bối cảnh quốc tế đầy biến động và phức tạp, Nga và Trung Quốc đã không ngừng làm sâu sắc thêm quan hệ phối hợp chiến lược toàn diện, luôn đề cao sự bình đẳng, tin cậy và ủng hộ lẫn nhau; hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực đạt tiến triển nhanh chóng, “đưa quan hệ Nga-Trung trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia”.

Ông khẳng định Nga sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Trung Quốc, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải và khoa học công nghệ, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và văn hóa, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương đạt được những thành quả mới.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nhờ nỗ lực chung của tất cả các bên, SCO đã phát triển thành một nền tảng hợp tác khu vực năng động, hiệu quả và có tầm ảnh hưởng quốc tế đáng kể; đồng thời nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc cần không ngừng củng cố sự đoàn kết, hợp tác trong khuôn khổ tổ chức này và phát huy vai trò dẫn dắt.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để đưa chế độ miễn thị thực giữa hai nước thành cơ chế vĩnh viễn, nếu Bắc Kinh nhận thấy điều này khả thi và hữu ích, Tass đưa tin.

Ông lưu ý rằng việc miễn thị thực đã góp phần làm tăng lượng khách du lịch giữa hai nước thêm 43% trong nửa đầu năm nay.

Bình Giang
Theo THX, Tass
#SCO #Trung Quốc #Nga #Tập Cận Bình #Tổng thống Putin

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe