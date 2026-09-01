Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ông Trump nói gì về khả năng Bộ trưởng Hegseth tranh cử tổng thống?

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát biểu với báo chí rằng còn quá sớm để nói về chuyện ai sẽ kế nhiệm ông. Nhà lãnh đạo Mỹ né tránh những đồn đoán về khả năng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tranh cử tổng thống vào năm 2028.

img-2583.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cạnh khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 31/7. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về bài báo của NBC News rằng người đứng đầu Lầu Năm Góc đã nói đến khả năng tranh cử Nhà Trắng, ông Trump khẳng định ông Hegseth đang làm “công việc tuyệt vời, nhưng còn quá sớm để nói về chuyện đó”.

“Trước hết, chúng ta phải vượt qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 31/8.

Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội Mỹ, trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Ông Hegseth - một cựu binh Lực lượng Vệ binh quốc gia và từng là người dẫn chương trình truyền hình của Fox News, đã vận động cho các ứng viên Cộng hòa tại Hội chợ Bang Iowa trong tháng này. Tuần trước, ông nói trong bài đăng trên mạng xã hội rằng thông tin về việc ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028 là “sai sự thật 100%”.

Ông Trump bị giới hạn tối đa 2 nhiệm kỳ tổng thống, và đến nay vẫn chưa chỉ định người kế nhiệm để dẫn dắt phong trào “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) sau khi ông rời nhiệm sở vào năm 2029. Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều được những người ủng hộ khuyến khích ra tranh cử.

“Tôi cá là có rất nhiều người đang cân nhắc điều đó mà các bạn chưa biết. Hiện tại, tất cả những gì ông ấy yêu thích và quan tâm là quân đội và việc chăm lo cho quân đội”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để giúp một số ứng viên của đảng Cộng hòa cạnh tranh thành công với các thượng nghị sĩ đương nhiệm.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sự ủng hộ mạnh mẽ nhất trong lịch sử chính trị” Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social ngày 30/8.

Bình Giang
Theo Reuters
#Bộ trưởng chiến tranh #Pete Hegseth #Tổng thống Trump #Tranh cử #Bầu cử giữa kỳ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe