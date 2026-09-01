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Biển Đông có bão số 5, miền Bắc nóng như đổ lửa

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.

Vào 4h sáng nay, tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Giống như bão số 3 và số 4, bão số 5 dự báo sẽ có hướng di chuyển khá dị thường. Trong hai ngày 1-2/9, bão đi nhanh với tốc độ 20-25km/, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông theo hướng Đông Bắc. Thời gian này bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó từ ngày 3/9, bão đổi hướng Bắc Tây Bắc rồi tiếp tục đổi hướng Tây, di chuyển rất chậm, chỉ từ 3-5km/h, tiến gần về đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

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Dự báo đường đi của bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) hôm nay và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hoạt động của bão số 5 thu hút các vùng mây ẩm xung quanh, vì vậy, miền Bắc nước ta hôm nay chuyển sang hình thái thời tiết oi nóng.

Ngoài Điện Biên, Lai Châu và Sơn La, các tỉnh/thành phố khác của miền Bắc hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày 2/9, nắng dịu dần ở miền Bắc.

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Miền Bắc oi nóng trong hôm nay (1/9).

Tại miền Trung, hôm nay mưa dông chỉ còn tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Đêm nay mưa giảm dần.

Sang ngày 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 3-4/9.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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