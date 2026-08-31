Đồng Nai chủ động ứng phó mưa lũ, áp thấp nhiệt đới trong dịp nghỉ lễ

TPO - Trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, trong khi mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều sông dâng cao, TP. Đồng Nai đang tăng cường các lực lượng, trang thiết bị ứng phó, chủ động sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Lực lượng chức năng cùng người dân dọn dẹp cây ngã đổ sau trận mưa lớn trên địa bàn Đồng Nai.

Ngày 31/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện số 48, yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Tại Đồng Nai, thời gian qua liên tục xuất hiện mưa lớn, khiến lượng nước đổ về các sông Đồng Nai, La Ngà tăng cao. Ngày 21/8, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai đạt 111,93m, chỉ thấp hơn báo động 1 khoảng 0,07m. Trong khi đó, tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà, mực nước đạt 104,9m, cao hơn báo động 1 khoảng 4m.

Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai cảnh báo, mưa lớn kết hợp với lũ có thể gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp. Những địa bàn được lưu ý gồm các phường, xã: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa và Định Quán. Riêng trên sông La Ngà, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Từ đầu mùa mưa, trên địa bàn TP. Đồng Nai thường xuyên xảy ra mưa lớn, giông lốc khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã xảy ra 21 đợt thiên tai, chủ yếu là mưa lớn, dông, lốc và tố lốc, gây thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng.

Để hạn chế thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu triển khai các kế hoạch về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên cập nhật, triển khai kịp thời các chỉ thị, cảnh báo của Trung ương và các bộ, ngành.

Đồng thời, ngành chức năng rà soát, đánh giá các công trình trọng yếu và đề xuất duy tu, sửa chữa, nạo vét sông suối, gia cố bờ bao tại các vị trí xung yếu. Qua rà soát, có 97 công trình tại 51 xã, phường và đơn vị được đề xuất hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 223,7 tỷ đồng.

Một căn nhà bị tốc mái sau trận mưa lớn, gió mạnh trên địa bàn TP. Đồng Nai.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo người dân; nâng cao năng lực xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt, phải chủ động sơ tán người dân, di dời tài sản khỏi các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất khi tình huống nguy hiểm xảy ra.

Ngành chức năng cũng tăng cường kiểm tra an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; kịp thời sửa chữa, nâng cấp các công trình xuống cấp. Các công trình phòng, chống thiên tai, thủy lợi đang được đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên những hạng mục đê bao, chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho cầu, cống, giao thông và công trình thủy lợi trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, lực lượng Công an TP. Đồng Nai trước kỳ nghỉ lễ 2/9, đã chủ động chuẩn bị phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Phòng Hậu cần, Công an TP. Đồng Nai tổ chức tổng rà soát, bảo dưỡng hệ thống phương tiện giao thông, xe chuyên dụng, trong đó có xe tuần tra SUV, xe bán tải, xe chở quân và xe cứu thương.

Các lực lượng chức năng phối hợp khắc phục, sửa chữa nhà người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các cán bộ, chiến sĩ tập trung kiểm tra hệ thống động cơ, điện, phanh, lốp, cùng các trang thiết bị chuyên dụng, sẵn sàng cơ động tuần tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh do mưa lũ.

Tại xã Tà Lài, địa bàn được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ, chính quyền địa phương cho biết đã xây dựng phương án ứng phó ngay từ đầu năm và bắt đầu mùa mưa. Địa phương vừa tổ chức làm việc với các đơn vị thủy điện Đồng Nai 3, 4, 5 và Phú Tân 1 để trao đổi giải pháp phòng, chống thiên tai, lũ lụt và điều tiết nước mùa mưa.

Theo ông Nguyễn Phạm Tuyển, quyền Chủ tịch UBND xã Tà Lài, địa phương đã rà soát phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão, đồng thời đề xuất mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

“Đến sáng 31/8, trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Tà Lài, nước lên cao nhưng vẫn dưới báo động 1. Địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời triển khai phương án ứng phó”, ông Tuyển cho biết.