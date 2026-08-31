Khu y tế kỹ thuật cao TP.HCM lan tỏa “Hạnh phúc của sự sẻ chia” tại mái ấm Hồng Quang

Ngày 29/08/2026, Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM (gồm Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City) phối hợp cùng Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM tổ chức chương trình thiện nguyện “Mái ấm Hồng Quang – Hạnh phúc của sự sẻ chia”.

Vượt lên trên khuôn khổ của một chuyến thăm hỏi thông thường, hành trình là cầu nối mang tình yêu thương của người làm nghề y đến gần hơn với cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Những tấm lòng kết nối vì cộng đồng.

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM (gồm Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City) phối hợp cùng Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM tổ chức chương trình thiện nguyện “Mái ấm Hồng Quang – Hạnh phúc của sự sẻ chia”.

Chương trình vinh dự có sự đồng hành của đại diện chính quyền, các tổ chức xã hội cùng Lãnh đạo các đơn vị:

Về phía chính quyền địa phương:

Đồng chí Trần Thị Thu – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Tân Hải.

Về phía Mái ấm Hồng Quang:

Đại đức Thích Thiện Thông – Trụ trì, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang.

Về phía Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM:

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Phó Chủ tịch Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP.HCM và Khu vực phía Nam.

Về phía Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM:

TS. BS. Trương Vĩnh Long – Phó Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM, Phó Chủ tịch Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP.HCM và Khu vực phía Nam.

ThS. BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City, Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP.HCM và Khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM.

BS. CKII. Phan Hoàng Nguyên – Phó Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115, Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Quốc tế City.

BS. CKII. Đặng Quang Thuyết – Phó Giám đốc Y khoa, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Quốc tế City.

Bà Lê Thị Vy – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Gia An 115.

Cùng sự có mặt của đông đảo Lãnh đạo Khoa/Phòng và cán bộ nhân viên hai bệnh viện.

Thấu cảm để sẻ chia – Đưa y đức lan tỏa bằng những hành động chăm sóc thiết thực

Tại mái ấm, đoàn đã thăm hỏi, trao tặng những phần quà thiết thực với mong muốn mang thêm niềm vui và điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho các em nhỏ. Đằng sau mỗi món quà gửi trao là tấm lòng, sự chung tay của tập thể y bác sĩ dành cho những hoàn cảnh cần chở che. Chuyến đi cũng giúp đoàn cảm nhận sâu sắc hơn hành trình nuôi dưỡng đầy kiên trì và tâm huyết của Đại đức trụ trì, chư tôn đức Tăng Ni cùng Ban Quản lý mái ấm.

Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City luôn coi việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng là một phần cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp.

Xúc động trước những nỗ lực thầm lặng ấy, TS. BS. Trương Vĩnh Long chia sẻ: “Với sự thấu cảm của những người làm ngành y, chúng tôi trân trọng tâm huyết và sự hy sinh của Đại đức trụ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni. Mái ấm Hồng Quang không chỉ là nơi chở che mà còn bồi đắp lòng thiện, giúp các em có thêm nghị lực trưởng thành để trở thành người có ích cho xã hội. Chuyến đi cũng là cơ hội để đội ngũ y tế nhìn lại ý nghĩa rộng lớn của hai chữ 'chăm sóc': Nếu tại bệnh viện, người thầy thuốc chăm sóc người bệnh bằng chuyên môn và y đức, thì ngoài cộng đồng, sự chăm sóc ấy bắt đầu từ việc lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng sẻ chia."

Đồng cảm với thông điệp nhân văn này, PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM bày tỏ sự trân trọng trước mô hình chăm sóc bài bản tại Mái ấm Hồng Quang. Ông nhấn mạnh sự tự hào khi đồng hành cùng Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City – hai đơn vị thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao đã đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế AACI của Hoa Kỳ. Đồng thời gửi gắm hy vọng những phần quà hôm nay sẽ tiếp thêm động lực để các em vươn lên thành tài, đóng góp cho đất nước.

Ban lãnh đạo cùng Đại đức Thích Thiện Thông – Trụ trì, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang.

Gắn kết chuyên môn với trách nhiệm xã hội

Bên cạnh mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng điều trị và tiếp cận các chuẩn mực y tế quốc tế, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City luôn coi việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng là một phần cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp.

Định hướng ấy được khơi nguồn từ tâm huyết của Madam Trần Thị Lâm – Chủ tịch Sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, Trưởng Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM: Xây dựng một tập thể y bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, sẵn sàng đồng hành và đóng góp cho xã hội.

Chuyến đi cũng giúp đoàn cảm nhận sâu sắc hơn hành trình nuôi dưỡng đầy kiên trì và tâm huyết của Đại đức trụ trì, chư tôn đức Tăng Ni cùng Ban Quản lý mái ấm.

Chương trình “Mái ấm Hồng Quang – Hạnh phúc của sự sẻ chia” một lần nữa khẳng định giá trị cốt lõi của nghề y: Song hành với năng lực chuyên môn là trái tim nhân ái; bên cạnh nỗ lực điều trị bệnh tật là sứ mệnh vươn ra ngoài khuôn viên bệnh viện để cùng chung tay vun đắp một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bệnh viện Gia An 115

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Tổng đài: (028) 62 885 886

Website: https://giaan115.com/

Bệnh viện Quốc tế City

Số 3, đường 17A, Phường An Lạc, TP.HCM

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