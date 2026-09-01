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Pháp luật

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Người phụ nữ dùng chiêu mua nhà 'suất ngoại giao' để lừa đảo

Thanh Hà

TPO - Nguyễn Ánh Tuyết quảng bá bản thân có khả năng mua nhà giá ưu đãi, suất ngoại giao, nhận góp vốn đầu tư hoặc mua hộ bất động sản giá rẻ tại các dự án chung cư, biệt thự liền kề nhằm mục đích lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1972) đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về các mối quan hệ cá nhân, đồng thời quảng bá khả năng mua nhà giá ưu đãi, suất ngoại giao, nhận góp vốn đầu tư hoặc mua hộ bất động sản giá rẻ tại các dự án chung cư, biệt thự liền kề trên địa bàn thành phố.

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Đối tượng Tuyết. Ảnh CAHN

Bằng các thủ đoạn trên, đối tượng tạo dựng lòng tin để nhiều cá nhân chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt tài sản. Tài liệu điều tra bước đầu cho thấy hành vi lừa đảo được thực hiện trong thời gian dài, với nhiều người có thể đã trở thành bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại hoặc cá nhân biết thông tin liên quan đến vụ việc khẩn trương liên hệ cơ quan Công an để phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ.

Thông tin liên hệ với điều điều tra viên qua số điện thoại: 0978.442.388, hoặc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, Hà Nội để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Lừa đảo #Mua bán nhà #Chung cư #Giả suất ngoại giao mua nhà

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