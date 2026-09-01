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Hiện trường vụ cháy chợ Đắk Sắk ở Lâm Đồng, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng

Thái Lâm

TPO - Vụ cháy xảy ra tại chợ Đắk Sắk (tỉnh Lâm Đồng) trong đêm 31/8 gây thiệt hại cho 9 hộ dân và 16 ki-ốt; ước tính tổng giá trị tài sản hư hỏng hơn 4 tỷ đồng.

Sáng 1/9, Công an xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chợ Đắk Sắk vào tối 31/8.

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Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 31/8, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy tại khu vực chợ Đắk Sắk, thuộc thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk.

Ngay sau đó, Công an xã Đắk Sắk phối hợp các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 14 cùng các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, ngăn đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 1h10 ngày 1/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác xác minh, điều tra nguyên nhân.

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Lực lượng chức năng tích cực dập lửa.
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Nhiều tài sản cùng ki-ốt bị thiêu rụi.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, bước đầu xác định 9 hộ dân và 16 ki-ốt bị thiệt hại. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương ghi nhận thiệt hại, hỗ trợ người dân xử lý hậu quả và bảo vệ hiện trường.

Hiện Công an xã Đắk Sắk cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Thái Lâm
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