Tổng thống Myanmar và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9, Bộ Ngoại giao thông báo.

Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện, không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế và quốc phòng…

Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975 và nâng cấp lên Đối tác hợp tác toàn diện từ năm 2017.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tại Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Về cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông, Bộ trưởng Min Aung Swe đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trong lĩnh vực này, góp phần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông tại Myanmar; chia sẻ Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực trên lĩnh vực có thế mạnh.