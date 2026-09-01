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24 trường hợp bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc

Thanh Hà

TPO - Cục CSGT cho biết đã bố trí lực lượng theo dõi toàn bộ clip hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý một số trường hợp lái xe cố ý không giữ khoảng cách, bám sát đuôi xe liền trước (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải).

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 31/8, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt 24 trường hợp vi phạm lỗi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Cụ thể, trong các ngày 26, 27 và 28/8, CSGT đã xử lý 16 trường hợp; Ngày 29/8, có 6 trường hợp vi phạm; Ngày 30 và 31/8, mỗi ngày 1 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT cho biết, đa phần phương tiện vi phạm là xe khách.

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Hình ảnh phương tiện không giữ khoảng cách với xe phía trước.

Đối với hành vi “Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên cao tốc, tài xế sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho biết, qua 5 ngày thực hiện tuyên truyền, xử lý lái xe không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, đa phần lái xe tham gia giao thông trên tuyến bước đầu đã có ý thức giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước.

Về việc xử phạt, Cục CSGT cho biết đã bố trí lực lượng theo dõi toàn bộ clip hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý một số trường hợp lái xe cố ý không giữ khoảng cách, bám sát đuôi xe liền trước (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải).

"Việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện, có biển báo và vạch kẻ đường về khoảng cách", Cục CSGT nhấn mạnh.

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Tài xế được xem lại hình ảnh vi phạm tại những đoạn đường có biển báo, vạch kẻ đường.

Theo Cục CSGT, đơn vị lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức của người lái xe phải tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách trên đường là chính.

Ngoài ra, Cục CSGT thực hiện việc ghi hình về hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước tại các đoạn đường được bố trí biển báo hiệu và vạch kẻ đường đúng quy định. Những hình ảnh này sẽ được thực hiện trong giáo dục chung nhằm nâng cao ý thức người lái xe.

Đối với những trường hợp đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục hoặc đã nắm được quy định nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải) thì mới xử lý.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm giao thông #Không giữ khoảng cách cao tốc #Xe khách vi phạm #Cục CSGT #Quy định về khoảng cách an toàn

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