Nhan sắc bạn gái hơn 3,6 triệu người theo dõi của cầu thủ Minh Phúc

TPO - Hình ảnh Hoàng Lan Anh - bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc - xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 tối 30/8 thu hút sự chú ý. Cặp đôi có 4 năm gắn bó.
Hình ảnh Lan Anh xuống sân Hàng Đẫy chúc mừng Minh Phúc và CLB Công an Hà Nội sau khi đội bóng giành chức vô địch V.League 2025/26.
Thời điểm Lan Anh bị một tài khoản ẩn danh đăng tải những thông tin tiêu cực, Minh Phúc chủ động lên tiếng bảo vệ bạn gái. Sau sự việc, cả hai tiếp tục duy trì mối quan hệ và thường xuyên đồng hành trong cuộc sống.
Hoàng Lan Anh sinh năm 2004, là sinh viên Đại học Phương Đông (Hà Nội). Cô hiện sở hữu tài khoản TikTok với hơn 3,6 triệu người theo dõi, được biết đến qua những video nhảy, hát nhép các ca khúc đang thịnh hành.
Bên cạnh sáng tạo nội dung, Lan Anh còn hoạt động với vai trò KOC, người mẫu ảnh và từng hợp tác giới thiệu nhiều sản phẩm trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, Lan Anh thường xuyên biến hóa phong cách. Khi nữ tính, nhẹ nhàng, lúc cô lựa chọn trang phục trẻ trung, năng động.
Minh Phúc và Lan Anh thường đi du lịch, thưởng thức ẩm thực hoặc khám phá các địa điểm mới. Những khoảnh khắc đời thường của họ nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.