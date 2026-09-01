Nhan sắc bạn gái hơn 3,6 triệu người theo dõi của cầu thủ Minh Phúc

TPO - Hình ảnh Hoàng Lan Anh - bạn gái tiền vệ Phạm Minh Phúc - xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 tối 30/8 thu hút sự chú ý. Cặp đôi có 4 năm gắn bó.