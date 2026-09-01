Tâm thư gây bão mạng của vợ Messi

Rạng sáng 1/9 (giờ địa phương), Antonela Roccuzzo gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh Lionel Messi cùng ba con trai. Kèm theo đó là những dòng chia sẻ đầy cảm xúc gửi đến người chồng gắn bó hơn ba thập kỷ.

“Thật tự hào khi được thấy anh khép lại chặng đường này theo cách như vậy, Lionel Messi. Đã có biết bao năm tháng, khoảnh khắc, niềm vui và cả những cú ngã đau đớn”, người đẹp 8X mở đầu.

Antonela bày tỏ sự tự hào về chồng sau khi anh quyết định rời tuyển quốc gia. Ảnh: IGNV.

Antonela là người chứng kiến Messi từ những ngày khó khăn nhất sự nghiệp, khi anh phải đối mặt với thất bại và áp lực, cho đến lúc bước lên đỉnh vinh quang.

Với Antonela, điều đáng giá nhất không chỉ là việc Messi thực hiện được giấc mơ của mình, mà còn là các con của họ được lớn lên và tận mắt chứng kiến hành trình ấy. Cô xúc động khi ba con trai nhìn thấy cha “chiến đấu vì điều mình mong muốn, không bỏ cuộc và tiếp tục tin tưởng cho đến phút cuối”.

“Các con đã có thể ở đó để chứng kiến anh đạt được tất cả và nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Có lẽ đến một thời điểm nào đó trong tương lai, các con mới thực sự hiểu được câu chuyện của anh vĩ đại đến nhường nào. Còn hiện tại, đơn giản là chúng tự hào về cha mình. Em cũng tự hào về anh, về hành trình của anh, về tất cả những gì anh đã vượt qua và trên hết, tự hào về con người phía sau mỗi khoảnh khắc ấy. Thật là đặc ân khi được sống qua tất cả điều này bên cạnh anh. Chúng em yêu anh vô hạn”, Antonela bày tỏ.

“Tâm thư” của Antonela nhận được hơn 3,6 triệu lượt thích trên Instagram chỉ sau 7 giờ đăng tải. Bạn bè và người hâm mộ gửi đến vợ chồng nổi tiếng những lời yêu thương, ngưỡng mộ và trân trọng. Đối với họ, điều giúp Messi được yêu mến không chỉ là sự nghiệp bóng đá rực rỡ trong hơn 20 năm, mà còn đến từ hình ảnh người đàn ông luôn khiêm nhường, bền bỉ trước nghịch cảnh và dành trọn tình yêu cho gia đình.

Ngoài lời nhắn đến chồng, Antonela còn chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại toàn bộ quá trình trưởng thành của Messi, từ cậu bé với tình yêu bóng đá đến một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Hành trình trưởng thành của Messi trong sự nghiệp. Video: IGNV.

Vài giờ trước đó, Messi khiến người hâm mộ chú ý khi tuyên bố giã từ đội tuyển Argentina sau trận chung kết, khép lại hành trình kéo dài khoảng 20 năm với màu áo Albiceleste. Quyết định được siêu sao người Argentina đưa ra sau nhiều suy nghĩ, dù “đau đến tận tâm can”.

Messi cho biết anh đã cống hiến tất cả cho đội tuyển, không chỉ trong những năm Argentina liên tiếp gặt hái thành công mà cả trước đó. Anh nói mình đã “cạn kiệt” và không còn gì để trao đi, đồng thời cho rằng thế hệ cầu thủ trẻ phía sau xứng đáng có cơ hội.

Messi cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng anh suốt 20 năm, đồng thời khẳng định tiếp tục cổ vũ đội tuyển từ bên ngoài.

“Tôi ra đi với sự thanh thản và niềm tự hào vì cùng đồng đội mang đến cho các bạn những khoảnh khắc mà chúng ta từng mơ ước”, anh khẳng định.

Anh tiết lộ thêm bức thư tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia được viết vào ngày 21/7, hai ngày sau trận chung kết World Cup 2026. Sự ra đi của cha càng khiến anh chắc chắn hơn về quyết định của mình.

Messi viết thư tay tuyên bố từ giã tuyển quốc gia Argentina.

David Beckham cũng dành những lời đầy xúc động cho Messi sau khi siêu sao Argentina khép lại hành trình với đội tuyển quốc gia. Cựu danh thủ Anh cho rằng đây là thời điểm để người hâm mộ nhìn lại và nhận ra họ may mắn thế nào khi được chứng kiến hành trình của cậu bé mang theo giấc mơ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Beckham khẳng định Messi là niềm tự hào của bản thân, gia đình, bạn bè và quê hương. Theo cựu đội trưởng tuyển Anh, Messi đã truyền cảm hứng cho hàng triệu trẻ em không chỉ ở Argentina mà trên toàn thế giới.

Đặc biệt, Beckham cho rằng Messi trao “món quà lớn nhất” cho quê hương bằng những gì anh làm được trong màu áo đội tuyển, qua đó tạo nên di sản còn tồn tại mãi mãi.

Khép lại lời nhắn, Beckham chúc mừng Messi vì tất cả thành tựu anh đã đạt được cùng Argentina, kèm biểu tượng quốc kỳ và trái tim mang màu áo Albiceleste.