Hàng nghìn khán giả hòa nhịp trong đêm 'Rạng rỡ tự do' tại Libera Nha Trang

Từ khoảnh khắc hàng nghìn người cùng hòa giọng hát “Tiến quân ca” đến những màn trình diễn bùng nổ, concert “Alora Nha Trang - Rạng rỡ tự do” đã trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện dịp 2/9 tại thành phố biển.

Tối 30/8, hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hội tụ về quảng trường Trống Đồng để hòa mình vào đêm nhạc hội Alora Nha Trang - Rạng rỡ tự do - điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện Trong tim tự do chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Libera Nha Trang.

Concert “Alora Nha Trang - Rạng rỡ tự do” đưa Libera Nha Trang vào một đêm hội của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc bên vịn ﻿ h.

Hàng nghìn người cùng hát “Tiến quân ca” giữa biển cờ đỏ sao vàng

Đêm nhạc mở ra bằng khoảnh khắc đặc biệt khi Tiến quân ca vang lên giữa quảng trường. Hàng nghìn khán giả cùng đứng dậy, hòa giọng trong sắc đỏ của Quốc kỳ, tạo nên hình ảnh giàu cảm xúc giữa không gian bên vịnh.

Từ sự trang nghiêm và tự hào ấy, chương trình dần chuyển sang nhịp điệu trẻ trung, phóng khoáng với sự góp mặt của Hoàng Tôn, Hoàng Ngân, Vicky Nhung cùng phần trình diễn DJ sôi động.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng nhớ của đêm concert. Trên sân khấu là Quốc kỳ, dưới quảng trường là hàng nghìn lá cờ cùng được giơ cao, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa rực rỡ. Giữa không gian biển đêm, tiếng hát của đám đông hòa cùng giai điệu quen thuộc khiến tinh thần tự hào và kết nối cộng đồng được lan tỏa theo cách tự nhiên.

Một biển cờ rực đỏ cùng tiếng hát của hàng nghìn khán giả mở đầu concert thổi bùng tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Được xây dựng thành ba chương Giai điệu trong tim, Nhịp đập tự do và Rạng rỡ tự do, concert dẫn dắt cảm xúc theo một đường dây liền mạch: từ những giai điệu gợi nhớ, kết nối cảm xúc đến không khí trẻ trung, bùng nổ của một đêm hội.

Cấu trúc chương trình cũng tạo nên sự chuyển nhịp tự nhiên giữa các nghệ sĩ, phần trình diễn sân khấu và âm nhạc điện tử, để quảng trường liên tục được làm mới về cảm xúc.

Dàn nghệ sĩ trẻ như Hoàng Tôn, Vicky Nhung… mang tới nguồn năng lượng trẻ trung, phóng khoáng cho đêm concert.

Không đi theo một màu sắc duy nhất, mỗi nghệ sĩ mang đến một dấu ấn riêng. Hoàng Tôn đem đến nguồn năng lượng gần gũi qua những giai điệu được khán giả yêu thích; Hoàng Ngân góp thêm sắc màu trẻ trung; trong khi Vicky Nhung tạo nên những khoảnh khắc giàu năng lượng và kết nối với khán giả. Khi phần DJ tiếp nối, âm nhạc điện tử, ánh sáng laser và nhịp bass mạnh đưa bầu không khí lên cao trào.

Từ những phút giây lắng đọng đến không khí bùng nổ, sân khấu Rạng rỡ tự do được tạo nên không chỉ bởi các nghệ sĩ mà còn bởi chính năng lượng của đám đông. Những cánh tay giơ cao, tiếng hát hòa cùng tiếng nhạc, hàng nghìn màn hình điện thoại cùng thắp sáng quảng trường khiến đêm diễn mang dáng dấp của một lễ hội âm nhạc thực thụ.

Sắc đỏ Quốc kỳ và những gương mặt rạng rỡ cho thấy sức lan tỏa của đêm nhạc tới người dân địa phương lẫn du khách.

Vicky Nhung cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được góp mặt trong chương trình đặc biệt thuộc chuỗi sự kiện “Tự do trong tim”, đặc biệt khi concert diễn ra đúng không khí hướng tới ngày Quốc khánh:“Hy vọng mọi người sẽ mang về không chỉ những giai điệu, mà còn một cảm giác vui, tự hào và một kỷ niệm đẹp về những ngày Quốc khánh tại Libera Nha Trang” nữ ca sĩ chia sẻ.

Sức nóng của đêm nhạc cũng lan tỏa tới những du khách đang có mặt tại thành phố biển. Hoàng Nhật Minh (22 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) bày tỏ: “Mình đến vì muốn nghe các nghệ sĩ biểu diễn, nhưng khoảnh khắc nhớ nhất lại là lúc cả quảng trường cùng hát Quốc ca. Sau đó mọi người gần như không ngừng nhảy và hát theo. Cảm giác không chỉ đi xem concert, mà thực sự trở thành một phần của đêm hội.”

Với quy mô sân khấu, lượng khán giả và không khí lễ hội được tạo ra, Rạng rỡ tự do trở thành một điểm nhấn của mùa lễ hội 2/9 tại Nha Trang - nơi âm nhạc, ánh sáng và tinh thần tự do cùng thăng hoa bên vịnh.

"Tổ quốc trong tim Libera" nối dài không khí ngày hội

Không khí lễ hội tại Libera Nha Trang không chỉ tập trung trong một đêm concert. Suốt kỳ nghỉ lễ, các hoạt động diễn ra nối tiếp tại nhiều không gian, tạo nên nhịp sống liên tục từ ban ngày đến khi thành phố lên đèn.

Trong hai ngày 29-30/8, chuỗi Tổ quốc trong tim Libera mang không khí Quốc khánh đến nhiều khu vực, từ không gian trước Nhà hát Đó, bãi biển Aloha đến Quảng trường Trống Đồng. Các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, nghệ thuật đường phố và tương tác dành cho gia đình tạo nên những điểm chạm gần gũi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đông đảo du khách ghé tới Libera Nha Trang trong dịp lễ 2/9 để hòa mình vào không khí lễ hội nơi đây.

Sắc đỏ sao vàng hiện diện từ lá cờ trên tay trẻ em đến những bức ảnh của nhóm bạn và gia đình nhiều thế hệ. Xen kẽ là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đường phố Dấu xưa miền biển, múa Hawaii Vũ điệu biển xanh và màn ảo thuật tương tác thu hút đông đảo trẻ em cùng gia đình.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố Dấu xưa miền biển.

Bên cạnh đó, lễ khai trương nhà mẫu Alora Nha Trang và chương trình giao lưu, thưởng thức nghệ thuật cùng dàn thí sinh Miss World 2026 tại Nhà hát Đó cũng diễn ra trong cùng dịp, góp thêm những hoạt động đáng chú ý cho không khí tại Libera.

Phát biểu tại đêm concert, ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Vega City, đơn vị sở hữu và phát triển Libera Nha Trang, thành viên KDI Group, chia sẻ: “Vega City mong muốn Libera Nha Trang không chỉ là một nơi để nghỉ dưỡng, mà trở thành một điểm đến luôn có sức sống, nơi mỗi lần trở lại, du khách lại có thêm một điều mới để trải nghiệm, khám phá và nhớ về. Alora Nha Trang là một trong những sản phẩm mới được phát triển trong quần thể, góp thêm những không gian và hoạt động mới cho điểm đến. concert Alora Nha Trang - Rạng Rỡ Tự Do cũng là món quà mà Vega City muốn dành tặng quý vị - bằng âm nhạc, bằng niềm vui và bằng tinh thần tự do trong những ngày hội lớn của đất nước.”

Du khách nhí hoàn thành thử thách đội chum nước vượt chướng ngại vật tại không gian trò chơi dân gian trước Nhà hát Đó.

Từ Tổ quốc trong tim Libera đến Rạng rỡ tự do, chuỗi sự kiện đã cho thấy khả năng tạo dựng không khí lễ hội liên tục của Libera Nha Trang, đồng thời mở ra hình dung về một điểm đến có thể trở thành điểm hẹn của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và những sự kiện quy mô lớn bên vịnh Nha Trang trong thời gian tới.