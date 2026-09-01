Dòng người xếp hàng dài cả trăm mét vào Nhà tù Hỏa Lò

TPO - Dòng người nối dài cả trăm mét trước Di tích Nhà tù Hỏa Lò trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Du khách mất khoảng 30 phút để mua vé tham quan di tích song không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Trung bình, du khách mất khoảng 30 phút xếp hàng để mua vé và bước vào bên trong tham quan.
“Tôi xếp hàng khoảng 30 phút mới có thể vào bên trong tham quan”, anh Dũng cho biết.
Không chỉ du khách trong nước, Nhà tù Hỏa Lò cũng là điểm đến thu hút khách quốc tế. Một vị khách cho biết gia đình không ngại chờ đợi, bởi Nhà tù Hỏa Lò là một trong những điểm đến mà các thành viên muốn khám phá trong dịp nghỉ lễ.
“Ban đầu thấy hàng trăm người xếp hàng, tôi hơi bất ngờ nhưng mọi người di chuyển trật tự nên tôi không cảm thấy quá mệt. Bọn trẻ cũng háo hức vì lần đầu được tìm hiểu di tích lịch sử như thế này”, người này nói. Du khách di chuyển theo từng nhóm trong các khu vực tham quan của di tích.
Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được Pháp xây dựng năm 1896, từng giam giữ nhiều chiến sĩ yêu nước, nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Ngày nay, phần di tích còn lại được bảo tồn, tôn tạo và lưu giữ nhiều kiến trúc, hiện vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử. Di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1997 và trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng.