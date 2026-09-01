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Văn hóa

Dòng người xếp hàng dài cả trăm mét vào Nhà tù Hỏa Lò

Duy Phạm - Đỗ Quyên

TPO - Dòng người nối dài cả trăm mét trước Di tích Nhà tù Hỏa Lò trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Du khách mất khoảng 30 phút để mua vé tham quan di tích song không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Nhà tù Hỏa Lò đông nghịt khách, dòng người xếp hàng dài chờ vào Di tích Nhà tù Hỏa Lò.
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Theo ghi nhận của PV Tiền Phong chiều 31/8, khu vực trước Di tích Nhà tù Hỏa Lò có lượng khách đông đúc. Dòng người nối dài từ cổng di tích, kéo dài cả trăm mét.
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Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách từ các tỉnh thành tranh thủ kỳ nghỉ Quốc khánh để tìm hiểu lịch sử tại một trong những địa chỉ đỏ nổi bật nhất ở trung tâm Hà Nội.
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Trung bình, du khách mất khoảng 30 phút xếp hàng để mua vé và bước vào bên trong tham quan.
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Gia đình chị Hoài Thanh (Nghệ An) chọn Hà Nội làm điểm đến trong dịp Quốc khánh 2/9. Theo chị Thanh, gia đình mất khoảng 30 phút xếp hàng mới có thể cầm trên tay tấm vé tham quan Nhà tù Hỏa Lò.
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“Các con muốn ra Hà Nội chơi, đồng thời thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa nên gia đình tôi lựa chọn nhiều địa điểm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Bác, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam”, chị Thanh nói.
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Anh Dũng - du khách ở Sóc Sơn (Hà Nội) - cùng một gia đình khác đưa các cháu đến Nhà tù Hỏa Lò tham quan. Đây là điểm dừng chân thứ tư của hai gia đình trong ngày 31/8, sau Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long và Lăng Bác.
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“Tôi xếp hàng khoảng 30 phút mới có thể vào bên trong tham quan”, anh Dũng cho biết.
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Sau khi vượt qua khu vực xếp hàng bên ngoài, du khách tiếp tục di chuyển qua các khu vực trưng bày, không gian tái hiện lịch sử. Dịp này, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề Tâm son, chí thép.
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Lượng khách tăng cao khiến nhiều khu vực gần như kín người. Tuy nhiên du khách chủ động xếp hàng và lần lượt di chuyển qua các không gian, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
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Một du khách cho biết việc trực tiếp bước vào các phòng giam, nhìn những hiện vật được lưu giữ giúp câu chuyện lịch sử trở nên cụ thể hơn so với việc chỉ đọc sách hoặc xem qua hình ảnh.
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“Đông khách nhưng mọi người đều khá kiên nhẫn. Gia đình tôi đưa các cháu đến đây vì muốn các con có thêm trải nghiệm thực tế về lịch sử. Có những điều khi tận mắt nhìn thấy sẽ dễ nhớ và dễ hiểu hơn”, du khách này chia sẻ.
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Không chỉ du khách trong nước, Nhà tù Hỏa Lò cũng là điểm đến thu hút khách quốc tế. Một vị khách cho biết gia đình không ngại chờ đợi, bởi Nhà tù Hỏa Lò là một trong những điểm đến mà các thành viên muốn khám phá trong dịp nghỉ lễ.
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“Ban đầu thấy hàng trăm người xếp hàng, tôi hơi bất ngờ nhưng mọi người di chuyển trật tự nên tôi không cảm thấy quá mệt. Bọn trẻ cũng háo hức vì lần đầu được tìm hiểu di tích lịch sử như thế này”, người này nói. Du khách di chuyển theo từng nhóm trong các khu vực tham quan của di tích.
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Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được Pháp xây dựng năm 1896, từng giam giữ nhiều chiến sĩ yêu nước, nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Ngày nay, phần di tích còn lại được bảo tồn, tôn tạo và lưu giữ nhiều kiến trúc, hiện vật, hình ảnh và tư liệu lịch sử. Di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1997 và trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng.
Duy Phạm - Đỗ Quyên
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