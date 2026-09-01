Dòng người xếp hàng dài cả trăm mét vào Nhà tù Hỏa Lò

TPO - Dòng người nối dài cả trăm mét trước Di tích Nhà tù Hỏa Lò trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Du khách mất khoảng 30 phút để mua vé tham quan di tích song không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.