Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho kéo violin ở tuổi 94

TPO - Ở tuổi 94, Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho cầm violin, gảy những nốt nhạc hào hùng trong Tiến bước dưới quân kỳ tại Sao độc lập 2026, đưa khán giả trở về không khí của những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do dân tộc.

Tối 30/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập lần thứ XI năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: BTC.

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Bộ trưởng Bộ Công an - Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Đoàn Minh Huấn.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ - Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, người có công với cách mạng... cùng đông đảo đại biểu.

Sau 11 năm tổ chức, Sao độc lập trở thành chương trình nghệ thuật thường niên vào dịp Quốc khánh, kết hợp nội dung chính luận với âm nhạc để kể lại những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc.

Sao độc lập là chương trình nghệ thuật thường niên vào dịp Quốc khánh 2/9. Các tiết mục được dàn dựng hoành tráng, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: BTC.

Sao độc lập 2026 gồm ba chương: Mùa thu cách mạng - Rạng rỡ sử vàng, Sáng ngời chính khí - Nâng bước non sông và Bản lĩnh tiên phong - Khát vọng hùng cường.

Mạch nội dung bắt đầu từ mùa Thu năm 1945, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tiếp nối với những năm tháng đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước, trước khi hướng đến khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Chương trình được xây dựng với nhiều loại hình nghệ thuật, kết hợp ca, múa, nhạc cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại. Chất liệu lịch sử, truyền thống và dân gian được đưa vào các tiết mục. Hiệu ứng hologram, laser và LED 3D để mở rộng không gian sân khấu, tạo sự chuyển tiếp giữa những câu chuyện của quá khứ và hiện tại.

Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường cùng ê-kíp sáng tạo đã lựa chọn cách kể câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên sự chuyển động xuyên suốt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Qua đó, những thông điệp chính luận được chuyển tải bằng âm nhạc, hình thể, ánh sáng và công nghệ, vừa giữ được chiều sâu tư tưởng, vừa tạo sức hấp dẫn với khán giả đương đại.

Nhiều tác phẩm quen thuộc với khán giả được lựa chọn, trong đó có Tiến bước dưới quân kỳ - Hành khúc Công an nhân dân, Giai điệu tự hào, Bước chân trên dải Trường Sơn, Huyền thoại mẹ, Huyền thoại nữ Anh hùng Công an nhân dân, Ta đã thấy gì trong đêm nay, Kiêu hãnh Việt Nam…

Tham gia chương trình có nhạc sĩ Doãn Nho, NSƯT Đăng Dương, Cẩm Vân, Hoàng Bách, Phạm Anh Duy, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Hạ Trâm, Trần Ngọc Ánh… Dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ góp phần tạo nên sự đan xen giữa những giọng ca giàu dấu ấn ở dòng nhạc cách mạng với các nghệ sĩ trẻ.

Trong số những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc tại chương trình, tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân và phần trình diễn của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Mở đầu là hình ảnh Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho ở tuổi 94 cầm cây violin, vang lên những nốt nhạc trong Tiến bước dưới quân kỳ. Trong tiếng đàn của nhạc sĩ đã đi qua nhiều năm tháng chiến tranh, giai điệu hào hùng của ca khúc như đưa khán giả trở về thời “nghe rung núi đồi từng bước ta đi”, khơi dậy không khí sôi nổi, hào hùng của những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Với giọng ca Cẩm Vân, Bài ca không quên giống như lời nhắc nhớ về một thời đất nước “chẳng phút bình yên”, về những mất mát, hy sinh của cả một thế hệ. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác nhạc phẩm này vào năm 1981 để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong cuộc chiến đấu cứu quốc vĩ đại.

Màn hòa giọng gây xúc động của Võ Hạ Trâm, Nguyễn Ngọc Anh và Trần Ngọc Ánh.

Điểm nhấn khác là màn biểu diễn của Võ Hạ Trâm, Nguyễn Ngọc Anh và Trần Ngọc Ánh.

Bộ ba hòa ca trong tiết mục Huyền thoại nữ Anh hùng Công an Nhân dân - bài hát ca ngợi sự hy sinh anh dũng của Nữ anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Cao Kỳ Vân, do nhạc sĩ Hoàng Đăng sáng tác, phổ từ thơ của tác giả Lê Thành Văn.

Đây là màn kết hợp chưa từng có giữa ba giọng ca nội lực hàng đầu Việt Nam, mang đến cho người nghe không gian âm nhạc khí thế, hào hùng, đồng thời da diết và xúc động.

Âm nhạc và các tiết mục nghệ thuật trong Sao độc lập 2026 được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, dân gian với ngôn ngữ biểu đạt và công nghệ trình diễn mang tính đương đại, hiện đại.

Đêm diễn để lại cảm xúc lắng đọng ở phần tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Ban tổ chức trao những phần quà tới các đại biểu, tiếp nối thông điệp về sự biết ơn đối với những người đã đóng góp, hy sinh trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc.