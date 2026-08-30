Hội An chật kín du khách

TPO - Phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đông nghịt du khách trong và ngoài nước. Những con phố rợp cờ đỏ sao vàng, bờ sông Hoài ken kín du khách, tạo nên không khí sôi động từ ban ngày đến khi phố cổ lên đèn.