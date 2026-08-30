Hội An chật kín du khách

TPO - Phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đông nghịt du khách trong và ngoài nước. Những con phố rợp cờ đỏ sao vàng, bờ sông Hoài ken kín du khách, tạo nên không khí sôi động từ ban ngày đến khi phố cổ lên đèn.
Khu phố cổ rực rỡ cờ Tổ quốc, tạo không khí đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh.
Nhiều gia đình lựa chọn Hội An làm điểm đến để vui chơi, khám phá phố cổ và tận hưởng kỳ nghỉ lễ.
Du khách trong và ngoài nước chen kín các tuyến đường nhỏ, tạo nên không khí nhộn nhịp tại khu phố cổ.
Khu vực sông Hoài thu hút đông du khách đến check-in, chụp ảnh và trải nghiệm thả hoa đăng.
Các bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc trong chuyến du lịch tại phố cổ Hội An.