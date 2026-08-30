Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng:

Làng cổ mùa lúa chín hút khách dịp 2/9

Hoài Văn

TPO - Những bức tường rêu phong, mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi, ngõ đá quanh co và đặc biệt là những cánh đồng lúa chín vàng đang biến Lộc Yên thành điểm check-in hút khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

tp-lang-co-loc-yen-12.jpg
Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9﻿, đông đảo du khách tìm về làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng), tận hưởng không gian làng quê thanh bình với những ngôi nhà cổ rêu phong, ngõ đá quanh co và cánh đồng lúa chín vàng.
lang-co-loc-yen-15.jpg
Đặc biệt, những lối đi giữa làng với hai bên là đồng lúa đang vào độ chín vàng tạo nên khung cảnh thơ mộng, trở thành điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.
tp-lang-co-loc-yen-7.jpg
Giữa không gian xanh mát, du khách có thể thong thả dạo bước, chụp ảnh và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình yên của miền quê.
Những ngày này, Lộc Yên đồng thời diễn ra Hội làng Lộc Yên - miền quê hạnh phúc, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng, tạo thêm sức hút cho điểm đến trong dịp lễ. Thông qua hội làng, người dân và du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa nghệ thuật, thưởng thức các món ăn dân gian đậm hương vị quê, tìm hiểu nghề truyền thống và những câu chuyện gắn với đất và người nơi đây.
lang-co-loc-yen-20.jpg
Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm là khám phá những ngôi nhà cổ, ngõ đá, đường đá, giếng đá và không gian vườn nhà đặc trưng của Lộc Yên.
tp-loc-yen-4.jpg
Đông đảo du khách và người dân đổ về làng cổ Lộc Yên để dự hội.

Ông Dương Đức Linh - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình - cho biết địa phương xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn; khai thác phải gắn với gìn giữ môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Làng cổ Lộc Yên được đặt lên hàng đầu.

Mục tiêu được Thạnh Bình đặt ra là biến những giá trị đặc sắc của Lộc Yên thành nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến xanh, thân thiện và hấp dẫn, phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Hoài Văn
#Lộc Yên #làng cổ #du lịch Đà Nẵng #lúa chín #văn hóa truyền thống #du lịch lễ hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe