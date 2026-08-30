Đà Nẵng: Làng cổ mùa lúa chín hút khách dịp 2/9

TPO - Những bức tường rêu phong, mái nhà cổ hàng trăm năm tuổi, ngõ đá quanh co và đặc biệt là những cánh đồng lúa chín vàng đang biến Lộc Yên thành điểm check-in hút khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9﻿, đông đảo du khách tìm về làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng), tận hưởng không gian làng quê thanh bình với những ngôi nhà cổ rêu phong, ngõ đá quanh co và cánh đồng lúa chín vàng.

Đặc biệt, những lối đi giữa làng với hai bên là đồng lúa đang vào độ chín vàng tạo nên khung cảnh thơ mộng, trở thành điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.

Giữa không gian xanh mát, du khách có thể thong thả dạo bước, chụp ảnh và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình yên của miền quê.

Những ngày này, Lộc Yên đồng thời diễn ra Hội làng Lộc Yên - miền quê hạnh phúc, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng, tạo thêm sức hút cho điểm đến trong dịp lễ. Thông qua hội làng, người dân và du khách có dịp hòa mình vào không gian văn hóa nghệ thuật, thưởng thức các món ăn dân gian đậm hương vị quê, tìm hiểu nghề truyền thống và những câu chuyện gắn với đất và người nơi đây.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm là khám phá những ngôi nhà cổ, ngõ đá, đường đá, giếng đá và không gian vườn nhà đặc trưng của Lộc Yên.

Đông đảo du khách và người dân đổ về làng cổ Lộc Yên để dự hội.

Ông Dương Đức Linh - Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình - cho biết địa phương xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn; khai thác phải gắn với gìn giữ môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Làng cổ Lộc Yên được đặt lên hàng đầu.

Mục tiêu được Thạnh Bình đặt ra là biến những giá trị đặc sắc của Lộc Yên thành nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành điểm đến xanh, thân thiện và hấp dẫn, phát triển du lịch theo hướng bền vững.