Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Sơn La: Mộc Châu rộn ràng sắc màu văn hóa đón Quốc khánh 2/9

Hòa trong không khí tưng bừng chào mừng Quốc khánh 2/9, Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc các dân tộc. Đây không chỉ là dịp để nhân dân, du khách cùng hòa mình vào không gian văn hóa giàu bản sắc mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh đất và người Sơn La, đưa Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Miss Galaxy Vietnam 2026 là sự kiện quan trọng Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.

Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, với sự tham gia của khoảng 400 đại biểu và gần 1.500 người.

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu”, diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 31/8 tại Quảng trường 8-5, phường Mộc Châu.

Đêm hội quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trình diễn thời trang, giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống, qua đó tôn vinh giá trị di sản dệt thổ cẩm và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc. Những sắc màu, hoa văn và kỹ thuật dệt truyền thống được kỳ vọng tạo nên một không gian văn hóa giàu sức sống, kết nối di sản với đời sống đương đại.

Tiếp đó, tối 1/9, Quảng trường 8-5 sẽ trở thành tâm điểm của chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”, bắt đầu lúc 20 giờ. Chương trình được truyền hình trực tiếp và livestream, mang những sắc màu văn hóa, nghệ thuật của cao nguyên Mộc Châu đến đông đảo khán giả.

Dự kiến sau chương trình, màn bắn pháo hoa chào mừng kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu từ khoảng 21 giờ 45 phút, góp phần tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9.

Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 có các gian hàng quảng bá nông sản của Sơn La.

Không gian trải nghiệm đậm bản sắc

Không chỉ có các chương trình nghệ thuật, Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 còn mang đến cho người dân và du khách nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao phong phú.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra các hoạt động thi Trại Văn hóa - Du lịch, giới thiệu ẩm thực dân tộc, giải bóng đá nam; biểu diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Mông, Dao, Thái, Mường. Những nét văn hóa truyền thống gần gũi với đời sống cộng đồng tiếp tục được tái hiện sinh động, tạo nên không gian giao lưu hấp dẫn.

Đặc biệt, màn đồng diễn Ném pao cùng các trò chơi dân gian và hoạt động giã bánh dày dân tộc Mông hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, giúp du khách hiểu hơn về đời sống, phong tục và con người vùng cao.

Cùng với các hoạt động văn hóa, Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm chế biến và các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các vùng, miền trong nước diễn ra từ ngày 28/8 đến 4/9 tại phường Mộc Sơn. Đây là dịp để giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, mở rộng kết nối tiêu thụ và góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương.

Kết nối văn hóa, hữu nghị nơi biên giới

Không khí chào mừng Quốc khánh còn lan tỏa đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập. Trong hai ngày 1 và 2/9, tại đây diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao dân tộc, trò chơi dân gian chào mừng Quốc khánh 2/9; giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào và Phiên chợ vùng cao biên giới.

Những hoạt động giao lưu không chỉ tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong dịp Quốc khánh mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa vùng biên đến du khách.

Ẩm thực đặc sắc của Sơn La cũng được giới thiệu tại sự kiện

Trong suốt thời gian diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch, du khách có thể tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch tiêu biểu của Mộc Châu và Vân Hồ. Đây là cơ hội để địa phương kích cầu du lịch, quảng bá cảnh quan, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Với chuỗi hoạt động phong phú, giàu bản sắc, Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 được kỳ vọng tạo nên một mùa lễ hội sôi động, để mỗi du khách khi đến với cao nguyên trong những ngày Quốc khánh không chỉ được ngắm cảnh, thưởng thức nghệ thuật mà còn được hòa mình vào đời sống văn hóa cộng đồng.

Qua đó, Mộc Châu tiếp tục khẳng định sức hút của một điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn; góp phần đưa hình ảnh đất và người Sơn La đến gần hơn với nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.