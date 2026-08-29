An Giang: Khách đổ xô đi Phú Quốc dịp 2/9, vì sao giá vé máy bay không cao?

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, An Giang dự kiến phục vụ khoảng 570 chuyến bay, khách tăng tới gần 82% so với dịp nghỉ lễ năm trước. Theo ghi nhận, giá vé máy bay đến Phú Quốc thấp hơn một số kỳ nghỉ lễ trước, lý do là kỳ nghỉ này diễn ra trong cao điểm mùa mưa.

Vé máy bay không quá cao

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, tính chung 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, sản lượng khai thác tại cảng dự kiến tăng mạnh. Tổng cộng khoảng 570 chuyến bay được thực hiện, phục vụ hơn 84.800 lượt hành khách, tăng lần lượt hơn 66% và gần 82% so với dịp lễ năm trước. Một số ngày cao điểm, sân bay khai thác khoảng 148 chuyến bay/ngày, với hơn 22.000 lượt khách/ngày.

Khách đi du lịch Phú Quốc bằng đường hàng không. Ảnh minh họa: VOV.

Để chủ động phục vụ lượng khách tăng cao, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã xây dựng phương án khai thác cao điểm, tăng cường nhân sự tại các khu vực có lưu lượng lớn như sảnh làm thủ tục, khu vực soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh, hành lý và khu vực đón, trả khách.

Cảng cũng phối hợp với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và lực lượng chức năng để cập nhật lịch bay, điều tiết luồng khách, chủ động xử lý những tình huống phát sinh. Để tạo thuận lợi cho hành khách đi lại, giảm thời gian chờ, hạn chế ùn tắc.

Theo ghi nhận, giá vé máy bay đến Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay được đánh giá thấp hơn một số kỳ nghỉ lễ trước, tạo điều kiện để du khách nội địa lựa chọn đảo ngọc làm điểm đến.

Giá vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông chặng Hà Nội, Hải Phòng - Phú Quốc và chiều ngược lại dao động khoảng 3,2-6 triệu đồng/khách/vé khứ hồi. Trong khi đó, các chặng TPHCM, Cần Thơ - Phú Quốc có giá khoảng 2,5-3,5 triệu đồng/khách/vé khứ hồi, tùy thời điểm và hãng bay.

Không chỉ Phú Quốc, các điểm đến như Hà Tiên, Kiên Lương (An Giang) cũng được dự báo hút khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

Phú Quốc là một trong những điểm đến hút khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Ông Hồ Văn Lực - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kiên Lương - cho biết, cùng với Phú Quốc và Hà Tiên, Kiên Lương tiếp tục được kỳ vọng là điểm dừng chân của nhiều du khách trong dịp 2/9. Dự kiến lượng khách đến Kiên Lương dịp này tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm tham quan như Ba Hòn Đầm thuộc quần đảo Bà Lụa, danh thắng Mo So, chùa Hang và Hòn Phụ Tử được dự báo đông khách, chủ yếu khách nội địa.

Thời gian qua, một số điểm du lịch trên địa bàn Kiên Lương được chỉnh trang, đầu tư cảnh quan. Riêng danh thắng Mo So được cải tạo, trang trí lại để tăng sức hút.

Về lưu trú, đại diện địa phương cho biết Kiên Lương chưa xảy ra tình trạng quá tải như một số khu vực du lịch khác. Tuy nhiên, lượng khách lưu trú vẫn được dự báo ở mức cao. Một số du khách sau khi tham quan hoặc không tìm được phòng tại Hà Tiên có xu hướng di chuyển về Kiên Lương nghỉ ngơi.

Cảnh báo thời tiết khi du lịch biển, đảo

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, tạo điều kiện để người dân lựa chọn những chuyến đi dài, hành trình nghỉ dưỡng, tham quan biển, đảo.

Cùng với đà tăng trưởng tích cực của du lịch tỉnh trong 8 tháng đầu năm, ngành du lịch An Giang nhận định lượng khách đến địa phương dịp lễ có khả năng tăng so với năm 2026, trong đó Phú Quốc tiếp tục là một trong những điểm đến được kỳ vọng thu hút đông du khách.

Dịp Quốc khánh 2/9, Phú Quốc tiếp tục là một trong những điểm đến thu hút đông du khách.

Theo ông Thái, cùng với lượng khách tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú, máy bay, tàu và phà cũng có thể tăng theo, đặc biệt vào những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ. Tuy nhiên, ông Thái cho rằng, kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra trong cao điểm mùa mưa, do đó lượng khách và nhu cầu đi lại thực tế có thể thay đổi tùy diễn biến thời tiết, cũng như khả năng khai thác các chuyến bay, tàu, phà.

"Sở Du lịch sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong suốt kỳ nghỉ, đồng thời phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và phương án phục vụ phù hợp", ông Thái nói.

Sở Du lịch An Giang đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực, cân đối khả năng tiếp nhận và chuẩn bị phương án phục vụ khi khách tập trung đông.

Các cơ sở kinh doanh du lịch cũng được yêu cầu phải niêm yết và bán đúng giá, công khai các khoản phụ thu, điều kiện hoàn, hủy dịch vụ; không tùy tiện tăng giá, chèo kéo hoặc ép khách. Đồng thời, các đơn vị phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và an toàn giao thông và an toàn cho du khách.

Ông Bùi Quốc Thái cho biết, trước nguy cơ thời tiết biển diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão, Sở Du lịch An Giang yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên cập nhật dự báo, chủ động điều chỉnh hoặc tạm dừng tour khi điều kiện không bảo đảm an toàn. Sở cũng phối hợp các cơ quan chức năng, địa phương rà soát phương tiện thủy, cảng, bến và các điểm du lịch biển, đảo nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn cho du khách.