Bùng nổ du lịch Phú Quốc dịp 2/9?

TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch Phú Quốc, An Giang. Các doanh nghiệp đang chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dịch vụ và phương án bảo đảm an toàn, hướng tới phục vụ du khách chuyên nghiệp, thân thiện.

Phú Quốc dẫn đầu nhóm điểm đến trong nước

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài từ ngày 29/8-2/9, tạo điều kiện để các gia đình, nhóm bạn và cơ quan, đơn vị lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng dài ngày tại Phú Quốc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang - cho biết, thị trường du lịch Phú Quốc dịp lễ đang ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Dữ liệu Traveloka SEA Index được công bố gần đây cho thấy, Phú Quốc dẫn đầu nhóm điểm đến trong nước với chỉ số nhu cầu đạt 100 điểm; lượng đặt dịch vụ tăng khoảng 86% so với cùng kỳ năm 2025.

Các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, tour gia đình, tour trọn gói và dịch vụ chất lượng cao được dự báo tiếp tục thu hút khách trong nước trong dịp lễ.

Phú Quốc được kỳ vọng đón lượng khách tăng trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Không chỉ thị trường nội địa, khách quốc tế đến Phú Quốc cũng duy trì đà tăng trưởng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Phú Quốc ước đón hơn 6,8 triệu lượt khách, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 53%. Tổng thu từ du lịch ước khoảng 36.446 tỷ đồng.

Từ những tín hiệu trên, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang kỳ vọng du lịch Phú Quốc dịp Quốc khánh năm nay tiếp tục sôi động. Tuy nhiên, lượng khách thực tế vẫn phụ thuộc vào thời tiết, năng lực vận chuyển và lịch nghỉ của từng nhóm du khách.

Chủ động nguồn lực, bảo đảm an toàn

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang đang tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan chủ động chuẩn bị điều kiện phục vụ khách.

Các doanh nghiệp được khuyến nghị rà soát toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ lưu trú, vận chuyển, ăn uống đến vui chơi, tham quan; xây dựng các chương trình tour linh hoạt từ 3 ngày 2 đêm đến 5 ngày 4 đêm, kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Trong những ngày cao điểm, doanh nghiệp cần bố trí đủ nhân sự, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng, nhất là đối với khách quốc tế và các đoàn gia đình.

Một trong những yêu cầu được Hiệp hội lưu ý là công khai, minh bạch giá dịch vụ. Các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá, thực hiện đúng cam kết với khách hàng, thông tin rõ điều kiện sử dụng dịch vụ và hạn chế phát sinh phụ thu không rõ ràng.

Các doanh nghiệp du lịch Phú Quốc chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện và dịch vụ phục vụ du khách dịp lễ 2/9.

Đối với các tour biển, đảo, doanh nghiệp phải kiểm tra phương tiện, thuyền viên, áo phao, thiết bị cứu sinh và danh sách hành khách; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình.

Khi thời tiết diễn biến bất lợi hoặc xuất hiện nguy cơ mất an toàn, các đơn vị phải sẵn sàng thay đổi lịch trình, tạm dừng hoạt động khi cần thiết.

Hiệp hội cũng đề nghị doanh nghiệp bố trí bộ phận trực và đầu mối liên hệ trong suốt kỳ nghỉ để tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng khi xảy ra tình huống phát sinh.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang, mục tiêu trong dịp lễ không chỉ là thu hút đông du khách mà quan trọng hơn là bảo đảm mỗi người đến Phú Quốc đều có trải nghiệm tốt, cảm nhận được sự chuyên nghiệp, thân thiện và trách nhiệm của điểm đến.

Ông Đinh Hiền Lựa - Trưởng phòng Kinh doanh một doanh nghiệp tại Phú Quốc - cho biết doanh nghiệp đang chủ động chuẩn bị các phương án phục vụ du khách trong dịp Quốc khánh.

Theo ông Lựa, nhu cầu đến Phú Quốc trong kỳ nghỉ lễ đang có tín hiệu tích cực, nhất là nhóm khách gia đình và khách đi theo tour. Doanh nghiệp đã rà soát dịch vụ, phương tiện vận chuyển, nhân sự và lịch trình để đáp ứng lượng khách tăng trong những ngày cao điểm.

Đối với các tour tham quan biển, đảo, doanh nghiệp chú trọng kiểm tra phương tiện, trang thiết bị an toàn và theo dõi thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình.

Chủ động đặt vé, xây lịch trình

Dịp Quốc khánh 2/9 thường là thời điểm cao điểm du lịch tại Phú Quốc. Du khách có nhu cầu đến đảo trong kỳ nghỉ dài ngày nên chủ động đặt vé máy bay, phòng lưu trú và các dịch vụ vui chơi sớm để lựa chọn được thời gian, mức giá phù hợp.

Sau chi phí di chuyển, du khách có thể lựa chọn các gói dịch vụ vui chơi, ăn uống để chủ động hơn về lịch trình và ngân sách.

Các tour biển, đảo được doanh nghiệp Phú Quốc chuẩn bị kỹ phương tiện và phương án bảo đảm an toàn.

Một trong những lựa chọn là gói dịch vụ tại Hòn Thơm, gồm vé cáp treo khứ hồi, vui chơi tại Aquatopia và Làng Exotica với hơn 34 trò chơi, buffet trưa tại Mango trong khung giờ 11h-14h30. Gói dịch vụ còn kèm coupon đồ uống và tham quan Cầu Hôn tại Thị trấn Hoàng Hôn theo điều kiện áp dụng.

Hiện đặc khu Phú Quốc có 493 cơ sở lưu trú với 27.222 phòng, trong đó 21 khách sạn 5 sao với 10.844 phòng và 8 khách sạn 4 sao với 2.434 phòng.

Ngoài hệ thống đang hoạt động, Phú Quốc còn có các dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao với hơn 10.000 phòng, dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2027. Đây được kỳ vọng là nguồn bổ sung đáng kể cho năng lực lưu trú, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và nhu cầu du khách trong thời gian tới.