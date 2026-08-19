Sân bay Liên Khương mở cửa

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương được khởi công ngày 4/3, với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, sân bay Liên Khương tiếp tục duy trì cấp sân bay 4D, khai thác dùng chung dân dụng và quân sự, phục vụ các chuyến bay quốc tế, nội địa. Điểm đột phá của dự án là sức chịu tải của đường cất hạ cánh đã được nâng lên mức 830/R/C/W/T.

Nhờ đó, sân bay Liên Khương đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng hạn chế tải trọng, đáp ứng năng lực tiếp thu các dòng tàu bay Code C và Code D như: B757, B737, A300, A321, A320, ATR72...

Trước khi đóng cửa sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương mỗi năm phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách du lịch đến từ các thị trường quốc tế.