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Hàng không - Du lịch

Sân bay Liên Khương mở cửa

Thái Lâm

TPO - Sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương chính thức nối lại các chuyến bay thương mại. Những du khách đầu tiên, đặc biệt là khách quốc tế không giấu được niềm vui, xúc động sau thời gian dài chờ đợi.

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Sáng 19/8, tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức Lễ khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.
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Đại biểu tham dự lễ khánh thành.
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Ông Nguyễn Đức Hùng - quyền Tổng Giám đốc ACV - cho biết việc đưa sân bay Liên Khương khai thác trở lại không chỉ khôi phục cửa ngõ giao thông quan trọng của Lâm Đồng và Tây Nguyên mà còn tạo điều kiện mở rộng mạng bay, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.
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Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện sửa chữa, nâng cấp sân bay.
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Sáng cùng ngày, sân bay Liên Khương﻿ chính thức đón những chuyến bay thương mại đầu tiên sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa.
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Chuyến bay đầu tiên là VN1380 của Vietnam Airlines, từ TPHCM đến Đà Lạt, hạ cánh khoảng 7h sáng.
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Du khách nước ngoài phấn khởi khi nhận quà từ lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.
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Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại, sân bay dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến, đánh dấu sự trở lại của cửa ngõ hàng không quan trọng kết nối du khách với Lâm Đồng.
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Không khí tại sân bay trở nên rộn ràng khi hành khách bước xuống máy bay.
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"Thật sự là khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc. Chúng tôi đã chờ đợi chuyến đi này suốt nhiều tháng và rất vui khi cuối cùng cũng được đặt chân đến Đà Lạt bằng đường hàng không. Tôi và những người bạn đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ lâu, háo hức được khám phá cảnh đẹp, tận hưởng khí hậu se lạnh và những trải nghiệm đặc trưng của Đà Lạt", chị Elena (bên phải) du khách đến từ Nga cho biết.
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Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho những hành khách đầu tiên trong chuyến bay Đà Lạt - Cần Thơ.
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Lãnh đạo sân bay Liên Khương cho biết, trước khi tạm dừng khai thác, sân bay phục vụ bình quân khoảng 36 chuyến bay mỗi ngày, với khoảng 6.000 lượt hành khách đi và đến. Khi hoạt động trở lại, sản lượng dự kiến tăng lên khoảng 6.800 lượt khách/ngày; riêng 4 tháng cuối năm 2026, sân bay có thể phục vụ khoảng 816.000 lượt hành khách.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương được khởi công ngày 4/3, với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng.

Sau khi dự án hoàn thành, sân bay Liên Khương tiếp tục duy trì cấp sân bay 4D, khai thác dùng chung dân dụng và quân sự, phục vụ các chuyến bay quốc tế, nội địa. Điểm đột phá của dự án là sức chịu tải của đường cất hạ cánh đã được nâng lên mức 830/R/C/W/T.

Nhờ đó, sân bay Liên Khương đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng hạn chế tải trọng, đáp ứng năng lực tiếp thu các dòng tàu bay Code C và Code D như: B757, B737, A300, A321, A320, ATR72...

Trước khi đóng cửa sửa chữa và nâng cấp, sân bay Liên Khương mỗi năm phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách du lịch đến từ các thị trường quốc tế.

Thái Lâm
#sân bay Liên Khương #chuyến bay đầu tiên #du khách #vỡ òa cảm xúc #Lâm Đồng

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