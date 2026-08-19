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Hàng không - Du lịch

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Khác lạ giá vé máy bay dịp 2/9

Ngọc Mai

TPO - Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Xây dựng, dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8-2/9, nhưng giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa đang có dấu hiệu hạ nhiệt so với cùng kỳ. Nguồn cung tăng khoảng 10%, trong khi một số chặng vẫn còn nhiều ghế trống.

Gần 1 triệu ghế phục vụ kỳ nghỉ lễ

Sau giai đoạn cao điểm du lịch hè, các hãng hàng không Việt Nam đã tăng tải cung ứng phục vụ nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2/9. Tổng số ghế trên các đường bay du lịch trọng điểm nội địa trong kỳ nghỉ lễ đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay trọng điểm đã vượt 55% vào những ngày cao điểm. Trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, tỷ lệ đặt chỗ cao nhất trong ngày 29/8 hiện đạt khoảng 55%, trong khi Hà Nội - Phú Quốc đạt 69%.

Một số đường bay có nhu cầu tăng rất mạnh. Chặng TPHCM - Tuy Hòa đạt tỷ lệ đặt chỗ tới 99%, hiện chỉ còn Vietnam Airlines khai thác; TPHCM - Côn Đảo đạt 98%, còn Hà Nội - Chu Lai đã kín chỗ.

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Nguồn cung tăng khoảng 10%, trong khi một số chặng vẫn còn nhiều ghế trống cho khách đặt vé máy bay dịp nghỉ lễ 2/9 (ảnh: CHK).

Tuy nhiên, không phải đường bay nào cũng rơi vào tình trạng khan vé. Một số chặng ngắn vẫn còn lượng ghế khá lớn. Chẳng hạn, trên đường bay TPHCM - Phú Quốc, tỷ lệ đặt chỗ cao nhất ngày 29/8 mới đạt 48%; TPHCM - Nha Trang khoảng 42%.

Đáng chú ý, đường bay trục Hà Nội - TPHCM hiện có tỷ lệ đặt chỗ trung bình dưới 39%. Lượng ghế trống còn khá nhiều, một phần do đây là đường bay có tần suất khai thác lớn. Bên cạnh đó, hành khách trên đường bay này thường có xu hướng đặt vé sát ngày khởi hành, nhất là khi nhu cầu du lịch đã giảm so với cao điểm Hè.

Theo dự báo, lượng đặt chỗ trên các đường bay du lịch trọng điểm có thể tiếp tục tăng nhanh trong những ngày sát kỳ nghỉ lễ. Các hãng hàng không vẫn còn dư địa để kích cầu thông qua khuyến mại, tối ưu giá vé và điều chỉnh tải cung ứng theo diễn biến thị trường.

Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được khai thác trở lại từ ngày 19/8 cũng giúp hành khách có thêm lựa chọn về phương thức và hành trình di chuyển trong dịp lễ.

Giá vé giảm so với cùng kỳ, khách có thêm lựa chọn

Khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến cho thấy, giá vé dịp Quốc khánh 2/9 năm nay có dấu hiệu hạ nhiệt so với cùng kỳ những năm trước. Mức giá tương đối ổn định, giúp hành khách dễ cân đối chi phí và lựa chọn giờ bay phù hợp.

Trên chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietjet đang có giá khoảng 1,9-2,6 triệu đồng/chiều và còn nhiều vé ở các khung giờ khác nhau. Vietnam Airlines có giá cao hơn, khoảng 2,6-4,5 triệu đồng/chiều. Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways niêm yết giá từ khoảng 2,5 triệu đồng/chiều.

Với chặng TPHCM - Hà Nội, giá vé phổ biến của Vietnam Airlines khoảng 1,7-2,8 triệu đồng/chiều, tùy giờ bay. Vietjet có mức giá khoảng 1,6-2,3 triệu đồng/chiều.

Trên đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé giữa các hãng không chênh lệch quá lớn. Vietnam Airlines niêm yết khoảng 2,3-2,5 triệu đồng/chiều, Vietjet khoảng 2,1-2,2 triệu đồng/chiều, còn Sun PhuQuoc Airways có mức giá thấp nhất, từ hơn 2 triệu đồng/chiều.

Ở chiều TPHCM - Nha Trang trong ngày đầu kỳ nghỉ, giá vé khoảng 1,5 triệu đồng/chiều. Sun PhuQuoc Airways có giá hơn 2,2 triệu đồng/chiều, trong khi Vietjet từ khoảng 1,6 triệu đồng/chiều.

Các đường bay TPHCM - Vinh, TPHCM - Thanh Hóa hiện có giá khoảng 1,6-2,2 triệu đồng/chiều. Với chặng Hà Nội - Nha Trang, Vietnam Airlines mở bán từ hơn 2,5 triệu đồng/chiều, Vietjet gần 2 triệu đồng và Sun PhuQuoc Airways khoảng 2,2-2,3 triệu đồng/chiều.

So với cùng thời điểm năm 2025, giá vé trên một số đường bay đã giảm. Việc các hãng bổ sung thêm tải cung ứng giúp thị trường xuất hiện nhiều mức giá và khung giờ hơn.

Trong đó, vé giá thấp thường tập trung vào các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc các chuyến bay có lịch khởi hành lệch đầu mùa cao điểm. Vì vậy, hành khách có thể chủ động thay đổi giờ bay để giảm chi phí thay vì chỉ tập trung vào các khung giờ thuận tiện nhất.

Với nguồn cung tăng và tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay chưa quá cao, thị trường hàng không dịp Quốc khánh năm nay được đánh giá vẫn còn khả năng cân đối. Tuy nhiên, những đường bay đã đạt tỷ lệ đặt chỗ 90 - 100% có thể nhanh chóng hết vé khi nhu cầu tăng mạnh trong những ngày sát lễ.

Ngọc Mai
#vé máy bay #quốc khánh #giá vé #dịch vụ hàng không #đặt chỗ #giảm giá #lựa chọn

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