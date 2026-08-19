Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Mở rộng đường bay từ Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa

Lữ Hồ

Từ ngày 23/9/2026, Công ty Anex Việt Nam sẽ khai thác đường bay Moscow - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần. Đây là chương trình kết nối trực tiếp từ Moscow đến Cam Ranh của Anex Việt Nam, bổ sung vào mạng lưới các đường bay từ Nga đến Việt Nam.

Ngày 18/8, Công ty Anex Việt Nam cho biết: Từ ngày 23/9/2026, công ty này sẽ khai thác đường bay Moscow - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần. Đây là chương trình kết nối trực tiếp từ Moscow đến Cam Ranh của Anex Việt Nam, bổ sung vào mạng lưới các đường bay từ Nga đến Việt Nam đang được công ty khai thác trước đó.

nga3.tiff
Nhiều du khách Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa trên chuyến bay thẳng Moscow - Cam Ranh

Từ tháng 1/2027, tần suất trên đường bay Moscow - Cam Ranh dự kiến được nâng lên 5 chuyến/tuần, tiếp tục tăng năng lực vận chuyển khách Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa. Bên cạnh đó, từ ngày 10/10/2026, Công ty Anex Việt Nam sẽ triển khai chương trình bay đến Phú Quốc với tần suất 6 chuyến/tuần bằng Sun PhuQuoc Airways. Đây là lần đầu tiên Công ty Anex Việt Nam sử dụng Sun PhuQuoc Airways trong chương trình khai thác của công ty, bên cạnh các chương trình đang khai thác với Vietjet Air.

Việc mở thêm các chương trình và tăng tần suất bay được triển khai trên nền tảng quy mô khai thác thị trường Nga của Công ty Anex Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng. Trong mùa Đông 2025 - 2026, chương trình khai thác đạt 878 chuyến bay, trung bình 146 chuyến/tháng. Sang mùa Hè 2026, quy mô tăng lên 1.171 chuyến bay, trung bình 195 chuyến/tháng. Trong mùa Đông 2026 - 2027, mạng lưới tiếp tục được mở rộng lên 23 thành phố.

nga2.tiff
Công ty Anex Việt Nam sẽ tăng chuyến bay Moscow - Cam Ranh.

Tại Nha Trang - Khánh Hòa, hiện Công ty Anex Việt Nam đang duy trì nguồn khách ở mức khoảng 24.000 - 26.000 lượt khách/tháng. Việc bổ sung đường bay Moscow - Cam Ranh từ tháng 9/2026 và tăng tần suất từ đầu năm 2027 sẽ tiếp tục củng cố nguồn khách Nga đến điểm đến này.

Đối với Phú Quốc, chương trình từ tháng 10/2026 dự kiến đưa khoảng 13.000 - 15.000 lượt khách/tháng, với việc khai thác thêm Sun PhuQuoc Airways bên cạnh Vietjet Air. Việc đồng thời tăng cường kết nối đến Nha Trang - Khánh Hòa và Phú Quốc thể hiện định hướng tiếp tục mở rộng thị trường Nga của Công ty Anex Việt Nam cả về mạng lưới điểm khởi hành, tần suất bay và quy mô nguồn khách.

Mở đường bay Cam Ranh - Đồng Hới

Trước đó, chiều 16/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sun PhuQuoc Airways và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình đón chuyến bay đầu tiên từ Đồng Hới (Quảng Trị) đến Cam Ranh (Khánh Hòa).

crdh1.jpg
Ông Nguyễn Long Biên (giữa) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, bắt tay chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Đồng Hới - Cam Ranh.

Chuyến bay mang số hiệu 9G2205 của Sun PhuQuoc Airways khởi hành từ Đồng Hới hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh lúc 13h25 chiều 16/8. Đây là chuyến bay đầu tiên đánh dấu việc chính thức khai thác đường bay thẳng Cam Ranh - Đồng Hới, qua đó lần đầu kết nối trực tiếp bằng đường hàng không giữa 2 điểm đến.

Theo kế hoạch, đường bay Cam Ranh - Đồng Hới được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ 3, thứ 6 và Chủ nhật, đi trên máy bay có sức chứa 200 hành khách của hãng Sun PhuQuoc Airways. Chuyến Đồng Hới - Cam Ranh khởi hành lúc 12h5, đến Cam Ranh lúc 13h25; chiều ngược lại khởi hành lúc 14h5 và đến Đồng Hới lúc 15h30.

crdh2.jpg
Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Đồng Hới - Cam Ranh.

Việc có đường bay thẳng không chỉ tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại mà còn mở thêm cơ hội trao đổi khách, xây dựng các hành trình du lịch liên vùng giữa Khánh Hòa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ Khánh Hòa, hành khách có thể bay thẳng đến Đồng Hới để tiếp tục hành trình khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến trong khu vực. Ở chiều ngược lại, đường bay tạo thêm điều kiện đưa khách từ Quảng Trị và các địa phương lân cận đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Chương trình đón chuyến bay đầu tiên từ Đồng Hới đến Cam Ranh nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026, hướng đến tăng cường liên kết, xúc tiến du lịch giữa Khánh Hòa với Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

Lữ Hồ
#Anex Việt Nam #đường bay Moscow #Cam Ranh #du lịch Nga #tăng chuyến bay #Đồng Hới #Nha Trang - Khánh Hoà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe