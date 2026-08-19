Mở rộng đường bay từ Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa

Từ ngày 23/9/2026, Công ty Anex Việt Nam sẽ khai thác đường bay Moscow - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần. Đây là chương trình kết nối trực tiếp từ Moscow đến Cam Ranh của Anex Việt Nam, bổ sung vào mạng lưới các đường bay từ Nga đến Việt Nam.

Ngày 18/8, Công ty Anex Việt Nam cho biết: Từ ngày 23/9/2026, công ty này sẽ khai thác đường bay Moscow - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần. Đây là chương trình kết nối trực tiếp từ Moscow đến Cam Ranh của Anex Việt Nam, bổ sung vào mạng lưới các đường bay từ Nga đến Việt Nam đang được công ty khai thác trước đó.

Nhiều du khách Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa trên chuyến bay thẳng Moscow - Cam Ranh

Từ tháng 1/2027, tần suất trên đường bay Moscow - Cam Ranh dự kiến được nâng lên 5 chuyến/tuần, tiếp tục tăng năng lực vận chuyển khách Nga đến Nha Trang - Khánh Hòa. Bên cạnh đó, từ ngày 10/10/2026, Công ty Anex Việt Nam sẽ triển khai chương trình bay đến Phú Quốc với tần suất 6 chuyến/tuần bằng Sun PhuQuoc Airways. Đây là lần đầu tiên Công ty Anex Việt Nam sử dụng Sun PhuQuoc Airways trong chương trình khai thác của công ty, bên cạnh các chương trình đang khai thác với Vietjet Air.

Việc mở thêm các chương trình và tăng tần suất bay được triển khai trên nền tảng quy mô khai thác thị trường Nga của Công ty Anex Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng. Trong mùa Đông 2025 - 2026, chương trình khai thác đạt 878 chuyến bay, trung bình 146 chuyến/tháng. Sang mùa Hè 2026, quy mô tăng lên 1.171 chuyến bay, trung bình 195 chuyến/tháng. Trong mùa Đông 2026 - 2027, mạng lưới tiếp tục được mở rộng lên 23 thành phố.

Công ty Anex Việt Nam sẽ tăng chuyến bay Moscow - Cam Ranh.

Tại Nha Trang - Khánh Hòa, hiện Công ty Anex Việt Nam đang duy trì nguồn khách ở mức khoảng 24.000 - 26.000 lượt khách/tháng. Việc bổ sung đường bay Moscow - Cam Ranh từ tháng 9/2026 và tăng tần suất từ đầu năm 2027 sẽ tiếp tục củng cố nguồn khách Nga đến điểm đến này.

Đối với Phú Quốc, chương trình từ tháng 10/2026 dự kiến đưa khoảng 13.000 - 15.000 lượt khách/tháng, với việc khai thác thêm Sun PhuQuoc Airways bên cạnh Vietjet Air. Việc đồng thời tăng cường kết nối đến Nha Trang - Khánh Hòa và Phú Quốc thể hiện định hướng tiếp tục mở rộng thị trường Nga của Công ty Anex Việt Nam cả về mạng lưới điểm khởi hành, tần suất bay và quy mô nguồn khách.

Mở đường bay Cam Ranh - Đồng Hới

Trước đó, chiều 16/8, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sun PhuQuoc Airways và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình đón chuyến bay đầu tiên từ Đồng Hới (Quảng Trị) đến Cam Ranh (Khánh Hòa).

Ông Nguyễn Long Biên (giữa) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, bắt tay chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Đồng Hới - Cam Ranh.

Chuyến bay mang số hiệu 9G2205 của Sun PhuQuoc Airways khởi hành từ Đồng Hới hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh lúc 13h25 chiều 16/8. Đây là chuyến bay đầu tiên đánh dấu việc chính thức khai thác đường bay thẳng Cam Ranh - Đồng Hới, qua đó lần đầu kết nối trực tiếp bằng đường hàng không giữa 2 điểm đến.

Theo kế hoạch, đường bay Cam Ranh - Đồng Hới được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ 3, thứ 6 và Chủ nhật, đi trên máy bay có sức chứa 200 hành khách của hãng Sun PhuQuoc Airways. Chuyến Đồng Hới - Cam Ranh khởi hành lúc 12h5, đến Cam Ranh lúc 13h25; chiều ngược lại khởi hành lúc 14h5 và đến Đồng Hới lúc 15h30.

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Đồng Hới - Cam Ranh.

Việc có đường bay thẳng không chỉ tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại mà còn mở thêm cơ hội trao đổi khách, xây dựng các hành trình du lịch liên vùng giữa Khánh Hòa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Từ Khánh Hòa, hành khách có thể bay thẳng đến Đồng Hới để tiếp tục hành trình khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến trong khu vực. Ở chiều ngược lại, đường bay tạo thêm điều kiện đưa khách từ Quảng Trị và các địa phương lân cận đến Nha Trang - Khánh Hòa.

Chương trình đón chuyến bay đầu tiên từ Đồng Hới đến Cam Ranh nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026, hướng đến tăng cường liên kết, xúc tiến du lịch giữa Khánh Hòa với Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.