Sắp khôi phục đường bay thẳng Hà Nội -Moscow

TPO - Sau ba năm gián đoạn thì Vietnam Airlines sẽ chính thức khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Moscow (Nga) từ ngày 8/5 tới.

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay với tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Ba và thứ Năm, sử dụng máy bay thân rộng Boeing 787. Từ tháng 7/2026, sẽ tăng lên 3 chuyến/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Theo Vietnam Airlines, Nga luôn là một trong những thị trường trọng điểm đối với du lịch và giao thương của Việt Nam. Do đó việc khai thác lại đường bay thẳng Hà Nội – Moscow không chỉ củng cố vị thế của Hãng trên các đường bay quốc tế mà còn hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay, nâng cao hiệu quả khai thác của hãng.

Việc nối lại đường bay không chỉ giúp hành khách có thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, an toàn với dịch vụ chất lượng cao, mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương hai nước trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa.

Trước đó trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đã cấp phép cho Hãng hàng không Azur Air khai thác chuyến bay đến Việt Nam từ ngày 16/3, kết nối 11 thành phố của Nga đến Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhiều hãng hàng không của Nga cũng đang thực hiện các thủ tục liên quan để có thể khai thác bay tới Việt Nam.

Được biết trước dịch COVID-19 (năm 2019), có 10 hãng hàng không Nga và Việt Nam khai thác các chuyến bay chở hành khách và hàng hóa thường lệ và không thường lệ từ Nga đi/đến Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc và Nha Trang.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát vào giai đoạn năm 2020 nên Việt Nam và Nga đã áp dụng chính sách hạn chế người nước ngoài nhập cảnh, các hãng hàng không dừng khai thác hoặc khai thác hạn chế về tần suất các chuyến bay giữa hai nước.

Hiện tại, Hãng hàng không Aeroflot đang khai thác thường lệ đường bay Moscow - TPHCM với tần suất 3 chuyến/tuần. Theo lịch bay mùa Hè 2025 (30/3 - 31/10) Aeroflot khai thác thêm đường bay Moscow - Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tuần. Hãng hàng không IrAero khai thác thường lệ các đường bay Irkutsk - Hà Nội với tần suất 2 chuyến/tuần, Irkutsk - Cam Ranh có tần suất 1 chuyến/tuần và Irkutsk - Phú Quốc với tần suất 1 chuyến/tuần.

Trong năm 2024, tổng lượng khách giữa hai nước đạt hơn 220.000 lượt, tăng trưởng hơn 2,3 lần so với năm 2023, nhưng vẫn chỉ bằng 26% so với năm 2019. Do đó việc mở lại đường bay thẳng Hà Nội - Moscow không chỉ giúp tăng cường kết nối mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không và du lịch hai nước.

Theo Cục Thống kê và Trung tâm thông tin du lịch - Cục Du lịch Quốc gia, trong tháng 2 vừa qua thị trường khách Nga đã quay lại top 10 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam với 79.000 lượt và động lực tăng trưởng ở mức tăng 104,3% trong tháng vừa qua.

Mới đây, Nghị quyết số 44 của Chính phủ cũng quy định từ ngày 15/3 đến hết ngày 14/3/2028, công dân Nga và 11 nước khác sẽ được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.