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Hàng không - Du lịch

Bay thẳng Cebu, Clark, Chiang Mai cùng Vietjet với vé 0 đồng và ưu đãi 20% hạng vé SkyBoss, Deluxe

P.V

Hành trình khám phá đầy cảm hứng đang vẫy gọi khi Vietjet mở bán hàng loạt đường bay kết nối Việt Nam với Cebu, Clark (Philippines), Chiang Mai (Thái Lan) và Osaka (Nhật Bản). Chào đón các đường bay mới, trong ba ngày vàng 18 – 20/8/2026, hành khách có cơ hội săn vé Eco từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và nhận ưu đãi 20% giá vé SkyBoss, Deluxe với mã HIVJ20, sẵn sàng khám phá những điểm đến hấp dẫn khắp châu Á.

Theo đó, tại Philippines, từ ngày 10/11/2026, Vietjet đồng loạt khai thác 3 đường bay gồm TP.HCM – Cebu, Hà Nội – Cebu và TP.HCM – Clark với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Các chuyến bay kết nối Hà Nội – Cebu và TP.HCM – Clark được khai thác vào thứ Ba, Năm và Bảy. Với đường bay TP.HCM – Cebu, chuyến bay từ TP.HCM khởi hành vào thứ Ba, Năm và Bảy; chiều về từ Cebu – TP.HCM khai thác vào thứ Tư, Sáu và Chủ nhật. Các kết nối mới mang đến thêm nhiều lựa chọn linh hoạt cho hành khách, góp phần giúp việc di chuyển, du lịch và giao thương giữa hai quốc gia trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết.

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Không chỉ mở rộng kết nối tới Philippines, Vietjet còn đưa du khách đến với miền Bắc Thái Lan với đường bay thẳng TP.HCM – Chiang Mai từ ngày 25/10/2026. Đường bay được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật. Chỉ sau hơn hai giờ bay, du khách đã có thể đặt chân đến Chiang Mai cổ kính, thanh bình, hấp dẫn bởi những ngôi chùa đặc trưng, khí hậu dễ chịu và bản sắc văn hóa địa phương độc đáo.

Tiếp nối hành trình mở rộng mạng bay quốc tế, Vietjet khai thác đường bay mới Đà Nẵng – Osaka (Kansai) từ ngày 20/12/2026, với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ nhật, đưa du khách đến gần hơn với một trong những điểm đến sôi động và giàu bản sắc hàng đầu Nhật Bản.

Cùng với đó, các đường bay nội địa kết nối Đà Lạt với Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng cũng được khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026, đưa “thành phố ngàn hoa” gần lại và thuận tiện hơn cho người dân và du khách.

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Đón chào loạt hành trình mới cùng sự trở lại của điểm đến được yêu thích, trong ba ngày 18 – 20/8/2026, Vietjet dành tặng khách hàng trăm ngàn vé Eco 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) và ưu đãi 20% giá vé SkyBoss, Deluxe khi nhập mã HIVJ20 tại website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc; các đường bay Phú Quốc – Hong Kong (Trung Quốc), Phú Quốc – Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và các đường bay nội địa đến Đà Lạt, trên tất cả các kênh bán của Vietjet. Thời gian bay áp dụng linh hoạt từ 07/09/2026 đến 31/03/2027 (*).

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Từ biển xanh Cebu, những hành trình mới tại Clark, miền Bắc Thái Lan cổ kính, sắc Thu Đông Nhật Bản, Hàn Quốc đến Đà Lạt lãng mạn giữa cao nguyên, hàng loạt điểm đến hấp dẫn đang chờ đón du khách trong mùa du lịch cuối năm. Đặt vé ngay cùng Vietjet để tận hưởng hành trình trọn vẹn với đội tàu bay hiện đại, thực đơn các món ăn nóng tươi ngon, đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá…, cùng dịch vụ thân thiện, tận tâm và những chương trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo trên độ cao 10.000m.

Vietjet dẫn lối – Kết nối đam mê!

(*) Trừ cao điểm, Lễ, Tết, theo giai đoạn của thị trường. Chi tiết xem tại đây.

P.V
#Vietjet #đường bay #vé 0 đồng #ưu đãi #du lịch

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