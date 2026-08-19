Lâm Đồng tổ chức 70 sự kiện khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại

Sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại từ ngày 19/8, tỉnh Lâm Đồng triển khai khoảng 70 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, xúc tiến du lịch... từ nay đến trước Festival Hoa Đà Lạt.

Ngày 18/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết có khoảng 70 chương trình, sự kiện dự kiến diễn ra sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại đến trước Festival Hoa Đà Lạt.

Trong tháng 8, Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn tham vấn giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040; bế mạc chuỗi hoạt động Mùa du lịch hè năm 2026; tổ chức hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hà Nội.

Sân bay Liên Khương đã diễn tập 3 chuyến bay cùng lúc sáng 17/8. Ảnh: Hồng Nam.

Cùng với đó, tỉnh dự kiến sẽ đón các đoàn Famtrip, KOL, TikToker, travel blogger từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC 2026 và tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch vào Lâm Đồng tại TPHCM.

Tại sân bay Liên Khương, ngành chức năng đã bố trí không gian quảng bá hình ảnh địa phương, kiosk thông tin du lịch; giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản và các ấn phẩm quảng bá tại nhà ga hành khách.

Trong lĩnh vực thể thao, nhiều giải đấu được tổ chức như giải đua xe đạp chuyên nghiệp vòng quanh Lâm Đồng; Đại hội Thể dục thể thao; Beach Tennis Championship và Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Quốc tế.

Lĩnh vực văn hoá tiêu biểu có Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng lần thứ II; Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III; Ngày Văn hóa - Du lịch Lâm Đồng tại TPHCM; chương trình 'Tinh hoa biển cả' gắn với các hoạt động lễ hội, mua sắm, du lịch và ẩm thực. Điểm nhấn là Festival Hoa Đà Lạt 2026 diễn ra vào tháng 12.

Không thể chỉ chờ khách trở lại

Thời gian sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động khiến lượng khách của nhiều doanh nghiệp lữ hành, đặc biệt là khách quốc tế sụt giảm rõ rệt.

Ông Phan Văn Chung - Giám đốc Viet Challenge Tour - cho biết ảnh hưởng rõ nhất trong thời gian sân bay đóng cửa là lượng khách sụt giảm. Để thích ứng, doanh nghiệp đã rà soát, điều chỉnh sản phẩm theo lượng khách thực tế; kết nối sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) để đưa khách về Đà Lạt.

Theo ông Chung, việc Liên Khương hoạt động trở lại, có khả năng tiếp nhận nhiều hành khách và các loại máy bay lớn hơn, sẽ tạo thêm lợi thế cho du lịch địa phương. Doanh nghiệp đã chuẩn bị nhân sự, sản phẩm tour và các ấn phẩm quảng bá để sẵn sàng đón khách.

Sân bay Liên Khương được sửa chữa, nâng cấp toàn diện sau hơn 5 tháng đóng cửa.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Công ty CP Thương mại và Du lịch TGROUP - cho biết việc sân bay tạm ngừng hoạt động ảnh hưởng rõ đến hoạt động lữ hành, nhất là thị trường khách Hàn Quốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp xem khoảng thời gian gián đoạn là cơ hội tái cấu trúc, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng mạng lưới đối tác và đẩy mạnh chuyển đổi số.

"Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không chỉ phải thích ứng với khó khăn mà còn phải chuẩn bị cho những cơ hội mới", ông Tân nói.

Ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho biết khôi phục và phát triển đường bay là nhiệm vụ quan trọng trong xúc tiến, quảng bá điểm đến.

Theo ông Hiếu, cùng với khôi phục đường bay, tỉnh định hướng doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp từng thị trường, tăng liên kết giữa hàng không, lữ hành, lưu trú, vận chuyển và điểm tham quan. Các tour combo gồm vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển, tham quan, ăn uống và dịch vụ bổ sung được tính đến nhằm kích cầu du lịch.

“Không thể chỉ kỳ vọng lượng khách tăng khi đường bay được nối lại, doanh nghiệp phải chủ động thiết kế sản phẩm theo từng dòng khách và nhu cầu cụ thể”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Cùng với Lâm Đồng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tung hàng loạt giảm giá: Giảm 50% phí cất, hạ cánh trong 24 tháng cho đường bay quốc tế mới đến và đi sân bay Liên Khương; giảm 50% phí dịch vụ mặt đất năm đầu và 30% năm thứ 2 đối với chuyến bay thường lệ. Với chuyến bay thuê chuyến theo mùa, mức giảm là 30% trong năm đầu.