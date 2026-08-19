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Hàng không - Du lịch

Tuyên Quang quảng bá văn hóa, du lịch ra quốc tế

Phú Nguyễn

Sáng 19/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp Trung tâm Heritage – Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2031.

Dự chương trình có ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các xã Nà Hang, Tân Trào, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng đại diện Trung tâm Heritage.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá nhằm nâng cao nhận diện và sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên các nền tảng trong nước và quốc tế.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang ký kết hợp tác với Trung tâm Heritage – Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tuyên Quang có hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, kết hợp giữa các địa danh lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc. Trong đó có Tân Trào, Na Hang - Lâm Bình, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, Cột cờ Lũng Cú, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì cùng nhiều giá trị văn hóa, ẩm thực và sản vật địa phương.

Tại chương trình, ông Đỗ Hùng Đức cho rằng tài nguyên du lịch chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi được giới thiệu đúng cách, đúng đối tượng và thông qua những kênh truyền thông phù hợp. Vì vậy, việc hợp tác với các đơn vị có thế mạnh về truyền thông, sản xuất nội dung và khả năng tiếp cận công chúng trong nước, quốc tế là cần thiết.

Giai đoạn 2026-2031, hai bên thống nhất tập trung xây dựng, sản xuất các sản phẩm truyền thông như video, phim ngắn, bộ ảnh, bài viết; tổ chức các chương trình khảo sát, trải nghiệm dành cho báo chí, chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung; đồng thời khai thác hệ thống nền tảng truyền thông của mỗi bên để mở rộng khả năng tiếp cận du khách.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất triển khai chương trình Heritage Media Trip Tuyên Quang 2026 - “Âm vang miền đá”, đưa các nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia, phóng viên và ê-kíp sản xuất đến khảo sát, trải nghiệm tại các điểm đến của tỉnh. Qua đó, tạo nguồn hình ảnh, video và tư liệu phục vụ công tác quảng bá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức nhấn mạnh, Media Trip không chỉ dừng ở hoạt động khảo sát mà cần trực tiếp tạo ra nguồn tài nguyên truyền thông cho du lịch tỉnh, chuyển hóa những hình ảnh, câu chuyện, trải nghiệm và giá trị văn hóa thành các sản phẩm có khả năng lan tỏa.

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Toàn cảnh buổi ký kết hợp tác.

Theo nội dung hợp tác, Trung tâm Heritage sẽ tư vấn và triển khai hệ sinh thái gồm hơn 20 sản phẩm, nền tảng và giải pháp truyền thông số, phục vụ định hướng quảng bá và phát triển du lịch bền vững của Tuyên Quang.

Được biết, Trung tâm Heritage từng đồng hành với địa phương trong quảng bá hình ảnh điểm đến Hà Giang, hỗ trợ xây dựng các ấn phẩm, video giới thiệu văn hóa, du lịch và đưa các sản phẩm truyền thông này lên các chuyến bay trong quý I/2024.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, chương trình ký kết lần này là sự tiếp nối những kết quả hợp tác trước đó, hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp bài bản, lâu dài và hiệu quả hơn trong giai đoạn 2026-2031.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, xác định cụ thể nội dung, sản phẩm, tiến độ và hiệu quả. Qua đó, từng bước đưa hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch từ những chương trình đơn lẻ sang hợp tác dài hạn, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu và đưa hình ảnh thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, con người Tuyên Quang đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Phú Nguyễn
#quảng bá du lịch Tuyên Quang ra quốc tế #hợp tác truyền thông giữa địa phương và doanh nghiệp #phát huy tài nguyên du lịch đa dạng #chương trình Heritage Media Trip 2026 #xây dựng hình ảnh và nội dung truyền thông du lịch

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