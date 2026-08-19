Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Vietjet khai trương đường bay thẳng Colombo - TP.HCM, mở lối đến đảo quốc Sri Lanka

P.V

Sân bay quốc tế Bandaranaike, Colombo, Sri Lanka hôm nay rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Colombo với TP.HCM của Vietjet, đường bay thẳng kết nối hai điểm đến nổi bật Sri Lanka - Việt Nam.

a3.jpg

Đường bay mới nhận được sự chào đón, chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Cảng và Hàng không Dân dụng kiêm Bộ trưởng Bộ Năng lượng Sri Lanka Anura Karunathilake, Thứ trưởng Bộ Du lịch Sri Lanka Ruwan Ranasinghe, các Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka và Maldives Trịnh Thị Tâm và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera, cùng lãnh đạo Vietjet, đại diện các cơ quan quản lý, người dân hai nước. Đường bay góp phần tăng cường kết nối Việt Nam – Sri Lanka, mở rộng cơ hội giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

a7.jpg

Đường bay Colombo (Sri Lanka) - TP.HCM phục vụ hành khách với 03 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 18:15 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Bandaranaike (Colombo) lúc 21:50 (giờ địa phương). Các chuyến bay khởi hành từ Colombo lúc 23:00 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TP.HCM lúc 05:55 (giờ địa phương) ngày hôm sau.

a11.jpg

Colombo là cửa ngõ mở ra hành trình khám phá “viên ngọc Ấn Độ Dương” Sri Lanka, nơi nổi tiếng với bãi biển nhiệt đới quyến rũ, đồi chè xanh mướt, kho tàng di sản lâu đời và hệ sinh thái đa dạng. Trong khi đó, TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam. Đường bay mới không chỉ rút ngắn hành trình giữa Sri Lanka và Việt Nam mà còn tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá những nét đặc sắc của mỗi điểm đến, đồng thời thuận tiện nối chuyến trên mạng bay rộng khắp châu Á – Thái Bình Dương, Australia và xa hơn của Vietjet, là cầu nối giữa các thành phố, nền kinh tế và con người.

a13.jpg
a16.jpg

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại cùng đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm và thưởng thức thực đơn các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,… cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay ở độ cao 10.000m.

Vietjet dẫn lối – Kết nối đam mê!

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Liên hệ truyền thông:

Ms. Hình Thị Thùy Trang

Email: tranghinhtt@vietjetair.com

ĐT: (+84) 903 407 413

P.V
#mở đường bay thẳng Việt Nam - Sri Lanka #kết nối du lịch và thương mại Việt Nam - Sri Lanka #phát triển du lịch Sri Lanka qua hàng không #vai trò Vietjet trong kết nối châu Á #An toàn và dịch vụ hàng không Vietjet

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe