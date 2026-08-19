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Hàng không - Du lịch

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Du thuyền ‘thành phố nổi’ chở gần 4.500 khách tới Hạ Long

Hoàng Dương

TPO - Dài hơn 323 m, 16 tầng với nhà hàng, sân khấu, công viên nước, Adora Magic City được ví như một “thành phố nổi” vừa đưa gần 4.500 khách đến Hạ Long, Quảng Ninh.

Đây là lần đầu tiên Adora Magic City cập cảng Hạ Long, đồng thời đánh dấu sự trở lại của dòng tàu du lịch có sức chứa hàng nghìn người trên hải trình đến Quảng Ninh sau nhiều năm.

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Tàu Adora Magic City lần đầu cập cảng Hạ Long.

Adora Magic City dài 323,6 m, rộng 37,2 m, tổng dung tích 135.500 GT. Tàu gồm 16 tầng, có 2.125 phòng nghỉ và sức chứa tối đa 5.246 hành khách.

Bên trong “thành phố nổi” là khoảng 40.000 m² không gian công cộng, tích hợp hệ thống nhà hàng, khu mua sắm, sân khấu biểu diễn, công viên nước cùng nhiều tiện ích vui chơi, giải trí.

Lễ đón tàu được tổ chức ngay tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long với sự tham dự của đại diện tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng, hãng tàu và đơn vị quản lý cảng.

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Du khách được chào đón khi đến với Quảng Ninh.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, hành khách trên Adora Magic City rời tàu và khám phá các danh thắng, điểm tham quan tại Quảng Ninh, kết hợp trải nghiệm ẩm thực và mua sắm sản phẩm đặc trưng địa phương.

Để phục vụ lượng lớn du khách lên, xuống tàu trong cùng thời điểm, các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn và kết nối hành khách với hệ thống vận chuyển, điểm đến, dịch vụ du lịch trên bờ.

Ông Bùi Quang Tuấn - Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cho biết việc Adora Magic City cập cảng an toàn, thuận lợi là dấu mốc quan trọng đối với cảng.

Theo ông Tuấn, với một con tàu có tổng dung tích hơn 135.000 GT, chở hàng nghìn hành khách, công tác đón tàu đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ về hạ tầng, điều hành, an ninh, an toàn và phục vụ. Đây cũng là dịp để cảng tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các hãng tàu quốc tế.

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'Thành phố nổi' 16 tầng chở theo 4.500 người.

Không chỉ nâng cao năng lực tiếp nhận tàu cỡ lớn, cảng đang hoàn thiện quy trình phục vụ hành khách từ khi tàu cập bến, làm thủ tục đến kết nối với các điểm tham quan và dịch vụ du lịch trên bờ.

Trước Adora Magic City, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từng đón một số tàu có sức chứa lớn như World Dream với 4.204 hành khách vào năm 2018 và Costa Venezia với 4.982 hành khách vào năm 2019.

Sau nhiều năm gián đoạn, sự xuất hiện của Adora Magic City mở ra kỳ vọng Hạ Long sẽ tiếp tục đón những dòng tàu du lịch có quy mô lớn, đưa hàng nghìn du khách quốc tế đến Quảng Ninh trong mỗi hành trình.

Hoàng Dương
#Hạ Long #tàu du lịch #Adora Magic City #cảng quốc tế #du lịch Quảng Ninh

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