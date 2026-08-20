Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghệ An:

Đình chỉ hoạt động 3 doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò

Thu Hiền

TPO - Tái phạm đưa khách ngoài vùng hoạt động được phép, 3 doanh nghiệp mô tô nước ở Cửa Lò bị phạt tổng 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Ngày 20/8, ông Phùng Đức Nhân - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, Nghệ An - cho biết địa phương vừa xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước, do vi phạm quy định về khu vực hoạt động.

Ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Đảo Ngọc 1, Công ty TNHH Ngọc Bảo Kiên và Công ty Du lịch Đại Dương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 3 đơn vị đều đưa mô tô nước đón, trả khách ngoài vùng hoạt động được phép.

Mỗi doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng, tổng số tiền 90 triệu đồng. Do cả 3 đều tái phạm và từng bị xử lý trước đó trong năm 2026, UBND phường Cửa Lò áp dụng thêm hình thức đình chỉ hoạt động dịch vụ mô tô nước trong 3 tháng.

tp-30.jpg
Hoạt động mô tô nước tại biển Cửa Lò.

Theo ông Nhân, việc xử phạt nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh mô tô nước, yêu cầu phương tiện hoạt động đúng khu vực quy định, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Hồi tháng 5, UBND phường Cửa Lò đã lập biên bản xử lý 3 doanh nghiệp kinh doanh mô tô nước vi phạm trong hoạt động thể thao, giải trí trên biển. Hiện bãi biển Cửa Lò có 3 doanh nghiệp được cấp phép, với khoảng 10 mô tô nước.

Theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An, mô tô nước không được hoạt động tại khu vực có luồng, tuyến tàu thường xuyên đi lại và khu vực tắm biển. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện đi vào khu vực bãi tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thu Hiền
#mô tô nước #Cửa Lò #vi phạm #đình chỉ #an toàn #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe