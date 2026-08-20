'Ông lớn' hàng không thua lỗ

TPO - Nhiều hãng hàng không lớn tại châu Á ghi nhận doanh thu tăng mạnh trong quý II/2026 nhờ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục hồi. Tuy nhiên, lợi nhuận của các hãng bị thu hẹp đáng kể do giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Korean Air, Singapore Airlines, Qatar Airways và Thai Airways đều đang chịu sức ép lớn từ chi phí nhiên liệu, cho thấy đà phục hồi của ngành hàng không châu Á vẫn đối mặt với không ít thách thức.

Korean Air lập kỷ lục doanh thu nhưng lợi nhuận giảm 34%

Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc cho biết, lợi nhuận hoạt động trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 261,8 tỷ won (174,52 triệu USD), giảm 34% so với mức 398,9 tỷ won cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nhiên liệu tăng mạnh, dù doanh thu của hãng lại đạt mức kỷ lục. Doanh thu quý II tăng 26% lên 5.020 tỷ won, mức cao nhất từng được ghi nhận trong quý II.

Korean Air lập kỷ lục doanh thu nhưng lợi nhuận giảm 34%. Ảnh: The Korea Herald.

Doanh thu từ vận chuyển hành khách tăng khoảng 19%, lên 2.850 tỷ won. Nhu cầu du lịch quốc tế đến Hàn Quốc cùng lượng hành khách trung chuyển gia tăng đã giúp bù đắp phần nào sự suy yếu của nhu cầu du lịch ra nước ngoài trong nước do giá dầu tăng.

Đáng chú ý, doanh thu vận tải hàng hóa tăng tới 46%, đạt 1.540 tỷ won. Korean Air cho biết kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu liên quan đến làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu và xuất khẩu các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc.

Hãng kỳ vọng nhu cầu hành khách sẽ phục hồi trong quý III, nhờ mùa du lịch cao điểm và mức phụ phí nhiên liệu thấp hơn. Korean Air sẽ tập trung vào các phân khúc hàng hóa tăng trưởng nhanh, đặc biệt là những ngành liên quan đến AI.

Singapore Airlines thua lỗ

Tại Singapore, Singapore Airlines (SIA) rơi vào tình trạng thua lỗ trong quý I của năm tài chính 2026.

Hãng ghi nhận lỗ ròng 76 triệu SGD, trái ngược với khoản lãi 186 triệu SGD cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của SIA vẫn tăng 19,3%, lên mức kỷ lục 5,7 tỷ SGD, so với 4,8 tỷ SGD một năm trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi nhu cầu đi lại mạnh mẽ. Doanh thu hành khách tăng 18,6%, lên 4,6 tỷ SGD; doanh thu bình quân trên mỗi hành khách tăng 12%, trong khi doanh thu vận tải hàng hóa tăng 33,5%.

Singapore Airlines (SIA) rơi vào tình trạng thua lỗ trong quý I của năm tài chính 2026. Ảnh: BT.

Tổng cộng, tập đoàn vận chuyển 10,9 triệu hành khách, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, SIA vận chuyển 7,1 triệu hành khách, còn hãng giá rẻ Scoot phục vụ 3,82 triệu người.

Tuy nhiên, tổng chi phí của tập đoàn tăng tới 27,9%, lên 5,6 tỷ SGD. Riêng chi phí nhiên liệu ròng tăng thêm 991 triệu SGD, tương đương 78,5%, lên 2,3 tỷ SGD.

Do chi phí nhiên liệu tăng mạnh, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn chỉ đạt 106 triệu SGD, giảm 299 triệu SGD, tương đương 73,8%, so với cùng kỳ năm trước.

Qatar Airways chịu ảnh hưởng bởi gián đoạn không phận

Qatar Airways cũng ghi nhận lợi nhuận ròng năm giảm hơn 7%, xuống khoảng 1,9 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3.

Hãng cho biết doanh thu và lượng hành khách bị ảnh hưởng bởi tình trạng đóng cửa không phận liên tục trong bối cảnh xung đột khu vực.

Qatar Airways ghi nhận lợi nhuận ròng năm giảm hơn 7%. Ảnh: Qatar Airways.

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy đã khiến số ghế-km cung ứng giảm mạnh, phản ánh mức độ khó khăn mà các hãng hàng không vùng Vịnh đang phải đối mặt trong quá trình khôi phục hoạt động.

Trong khi Emirates có thể khôi phục công suất nhanh hơn tại Dubai và ghi nhận lợi nhuận kỷ lục, Qatar Airways vẫn đang trong quá trình xây dựng lại lịch bay.

Dù vậy, hãng vẫn duy trì kế hoạch mở rộng đội bay, trong đó có đơn hàng lớn máy bay thân rộng Boeing.

Một điểm sáng là bộ phận máy bay phản lực tư nhân của Qatar Airways hưởng lợi khi phần lớn đội bay được bố trí bên ngoài Qatar trong thời gian xảy ra xung đột.

Lợi nhuận của Thai Airways giảm gần 87%

Tại Thái Lan, Thai Airways ghi nhận lợi nhuận ròng quý II chỉ 1,54 tỷ baht, giảm mạnh so với mức 12,13 tỷ baht cùng kỳ năm trước.

Theo thông báo của hãng hàng không quốc gia Thái Lan, tổng doanh thu, không bao gồm các khoản mục bất thường một lần, đạt 48,62 tỷ baht, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận quý II của Thai Airways giảm gần 87%. Ảnh: Skytrax.

Giá nhiên liệu máy bay bình quân tăng tới 104,6% so với cùng kỳ do bất ổn tại Trung Đông, trở thành một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của hãng lao dốc.

Thai Airways vận hành 84 máy bay và vận chuyển 3,66 triệu hành khách tính đến cuối tháng 6.

Tuy nhiên, số ghế-km cung ứng đạt 16,778 tỷ, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu hành khách-km đạt 11,993 tỷ, giảm 11,3%. Hệ số sử dụng ghế bình quân theo đó giảm từ 77% xuống 71,5%.

Dù lợi nhuận quý II suy giảm mạnh, kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm của Thai Airways vẫn tương đối tích cực. Hãng đạt doanh thu 99,65 tỷ baht, tăng 3,3% so với cùng kỳ, và lợi nhuận ròng đạt 11,64 tỷ baht.