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Tuần lễ du lịch trên vùng đất cao hơn 700m phải dừng vì gió lớn

Trương Định

TPO - Tuần lễ du lịch được tổ chức tại cao nguyên La Vuông, nằm ở độ cao trên 700m so với mặt nước biển, phải tạm dừng các hoạt động do ảnh hưởng của gió lớn.

Sáng 30/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Thế Nguyên - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã thông báo dừng các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ du lịch được tổ chức trên cao nguyên La Vuông.

Theo ông Nguyên, do ảnh hưởng của gió lớn, từ đêm qua, nhiều hạng mục phục vụ chương trình bị tác động, không còn đảm bảo an toàn. Vì vậy, địa phương quyết định dừng các hoạt động còn lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

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Gió lớn quật tơi tả các hạng mục phục vụ sự kiện. Ảnh: Thông tin phường Hoài Nhơn Bắc.

Tuần lễ du lịch do UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức từ ngày 28/8 đến 2/9 tại Thung lũng Cầu Lầy và cao nguyên La Vuông.

Theo lãnh đạo địa phương, trong hai ngày đầu diễn ra, chương trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt, trong đêm khai mạc tối 29/8, rất đông người dân, du khách đã đến hòa mình vào không khí lễ hội.

Tuần lễ du lịch được xây dựng như một hành trình trải nghiệm, đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và không gian văn hóa đặc sắc của La Vuông. Ban tổ chức cũng bố trí không gian chợ phiên OCOP, khu vui chơi dành cho trẻ em, các trò chơi dân gian, khu check-in cùng nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm, đặc sản địa phương, tạo thêm điểm dừng chân cho du khách tham quan và mua sắm.

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Những năm qua, cao nguyên La Vuông dần trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách. Ảnh: Trương Định.

Nằm ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển, cao nguyên La Vuông sở hữu thảm thực vật và hệ sinh thái rừng đa dạng. Với khí hậu đặc trưng, nơi đây được ví như vùng đất có thể cảm nhận bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một ngày, trở thành điểm đến giàu tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm.

Trương Định
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